Rennes, Stéphan : "Manque de présence, de justesse et de réussite"

L'entraîneur du Stade Rennais n'a pas caché sa déception après le revers contre Reims (0-1), ce dimanche.

Le est à l'arrêt. Après un début de saison canon, le club breton n'avance plus. Opposés à une formation de Reims qui voyage très bien - et restait notamment sur un succès au Parc des Princes (2-0) lors de son dernier déplacement - les hommes de Julien Stéphan se sont encore pris les pieds dans le tapis.

Une désillusion pour le technicien breton.

"Notre début de match est très insuffisant, on a eu beaucoup de mal et on aurait pu être menés à la mi-temps, cela n'aurait pas été illogique", a-t-il expliqué dans des propos relayés par L'Equipe. "Ensuite, il nous a manqué, comme depuis un moment, de l'efficacité dans la zone de vérité : on a eu beaucoup de ballons devant le but, il nous a manqué de la présence et de la justesse, et aussi un peu de réussite. En deuxième période, il y a eu des choses meilleures, mais Reims a marqué très tôt et c'était le pire scénario, contre une équipe athlétique qui défend très bas".

"On a cherché à porter le danger, mais ce n'était pas suffisant. On vit une période difficile. Il faut se retrancher dans le travail, l'unité et la solidarité, pour réenclencher quelque chose de positif après la trêve. On ne marque pas assez de buts, il faut travailler l'animation offensive. La , c'est difficile, il faut faire des gros matches tous les week-ends. On a fait un bon début de championnat, avec trois victoires d'affilée, et là il faut aller chercher quelque chose d'autre", a-t-il conclu.