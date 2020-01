Stade Rennais - Julien Stéphan couve la pépite Eduardo Camavinga

L'entraîneur du Stade Rennais, prudent quant à l'avenir de son milieu de terrain de 17 ans, souhaite pouvoir le conserver une saison supplémentaire.

Déjà apparu à plusieurs reprises en la saison dernière, Eduardo Camavinga, seulement âgé de 17 ans, s'est réellement imposé au depuis le début de cet exercice 2019-2020. Promis à un avenir radieux et d'ores et déjà courtisé par les plus grands clubs européens, le milieu de terrain ne cesse d'impressionner sur les différentes pelouses de l'Hexagone. Si tout va très vite pour l'international Espoirs tricolore, Julien Stéphan ne veut pas forcer le destin.

"Une année de plus avec nous pourra lui être bénéfique"

"Une saison au haut niveau, c'est très bien, mais la confirmer, c'est plus dur. Souvent, la deuxième saison est plus difficile. Même s'il a la tête sur les épaules et la maturité nécessaire pour s'affirmer dans le temps", a prévenu l'entraîneur des Rouge et Noir, qui aimerait bien le voir rester au moins une saison de plus.

"À Rennes, il est dans un contexte qu'il maîtrise bien, avec des gens qu'il connaît bien et qui peuvent l'aider à continuer de s'épanouir. On verra ce qu'il se passera à la fin de la saison, mais oui, je pense qu'une année de plus avec nous pourra lui être bénéfique", a ensuite ajouté le technicien sur les ondes de la radio RMC. Si le souhait du joueur sera bien entendu à prendre en considération, force est de constater que Rennes pourrait avoir du mal à résister aux offensives des plus grands clubs lors du prochain mercato estival, tant la valeur d'Eduardo Camavinga ne cesse de grimper au fil des mois sur le marché des transferts...