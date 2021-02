Stade Rennais : Holveck, Maurice et les joueurs ont échangé avec le RCK à La Piverdière

Au lendemain de la défaite contre Nice (1-2), une trentaine de supporters sont venus discuter avec la direction et les joueurs dans l'après-midi.

Le Stade Rennais, huitième de Ligue 1, traverse une période délicate. Battu à domicile par Nice (1-2) vendredi soir, le club breton vient d'enchaîner quatre défaites consécutives et reste sur sept matches sans victoire toutes compétitions confondues. Une spirale négative qui suscite incompréhension et déception chez de nombreux supporters. Certains d'entre-eux ont donc décidé de venir échanger avec la direction et les joueurs ce samedi après-midi, au moment de la séance prévue à 16 heures.

Chez les supporters : incompréhension et déception

Présents au Roazhon Park dans le cadre d'une animation tifos pour les 120 ans du club, une trentaine de membres du Roazhon Celtic Kop (RCK), principal groupe de supporters du Stade Rennais, se sont décidés à faire un saut du côté de La Piverdière avec la volonté de s'expliquer. Selon les informations de Goal, la rencontre s'est passée sans débordements malgré la crainte de certains. "Les supporters sont là les gars, faites attention à vos voitures", aurait glissé en substance un joueur de l'effectif dans une discussion.de groupe.

Mais la trentaine de supporters n'était pas venue rayer des portières ou casser des pare-brises. Accueillis dans l'espace dédié au public, ils avaient prévenu le club en amont et ont pu échanger avec le président Nicolas Holveck et le directeur technique Florian Maurice. La plupart des titulaires de la veille, en soins ce samedi, étaient là aussi, contrairement à l'entraîneur Julien Stéphan qui ne dirigeait pas la séance collective comme cela peut être le cas en lendemain de match, et qui n'est pas sorti de son bureau. Une absence remarquée par les supporters.

Une discussion sans Julien Stéphan

L'échange a duré près de 30 minutes. Les supporters ont rappelé qu'ils étaient derrière leur équipe, mais ils ont aussi fait part de leur incompréhension par rapport aux résultats actuels. En réponse, les joueurs ont dit qu'ils n'étaient pas satisfaits de leurs performances et qu'ils voulaient faire mieux lors des prochains matches.

Ce n'est pas la première fois que les supporters rennais demandent à rencontrer les joueurs et la direction cette saison. Sept membres du RCK étaient déjà venus échanger avec Nicolas Holveck, Jacques Delanoë, Florian Maurice, Julien Stéphan, ainsi que Damien Da Silva et Benjamin Bourigeaud, après une défaite contre Lens (0-2) début décembre. Le climat n'est décidément pas des plus sereins alors que se profilent deux matches corsés : un déplacement à Lyon mercredi, puis la réception de Marseille la semaine suivante.