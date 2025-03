Comment regarder le match de l'UEFA Nations League A entre l'Espagne et les Pays-Bas, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos des équipes.

Tout reste à faire dans ce quart de finale retour entre l’Espagne et les Pays-Bas. Accrochés 2-2 à Rotterdam après une rencontre haletante, les champions en titre vont devoir s’employer pour décrocher leur billet pour la “Final Four” de la Ligue des Nations, face à une Oranje ambitieuse, malgré plusieurs absents.

La Roja a pourtant cru avoir fait le plus dur jeudi soir. L’ouverture précoce du score de Nico Williams, dès la 9e minute, avait lancé idéalement les hommes de Luis de la Fuente. Mais un trou d’air collectif a permis aux Néerlandais de renverser le match avant la pause, avec des réalisations de Gakpo et Reijnders. Il a fallu attendre les derniers instants pour voir Mikel Merino arracher l’égalisation d’une frappe contrée, mal repoussée par le gardien adverse. Ce but à la 93e minute maintient l’Espagne en vie et lui offre même un léger avantage psychologique avant le retour à Valence.

L’Espagne poussée par Mestalla

Pour espérer s’imposer, la Roja comptera sur le soutien d’un Mestalla en fusion. Plus de 15 000 supporters s’étaient déjà déplacés à l’entraînement public vendredi, témoignant d’un engouement rare pour la sélection. Il faut dire que le contexte est propice à l’espoir : l’Espagne n’a plus perdu le moindre match officiel depuis près de deux ans, et reste sur un titre en Ligue des Nations conquis à l’été 2023.

Reste à voir quel visage montrera cette équipe, notamment sur le plan défensif, où les blessures s’accumulent. Après Iñigo Martinez, c’est Cubarasi qui a dû quitter le terrain jeudi. Le Normand, touché en fin de match, est incertain. Derrière lui, Huijsen et Asensio postulent pour une place aux côtés de l’ancien Rémois.

Des Oranje sans complexe

Côté néerlandais, Ronald Koeman ne pourra pas compter sur le jeune Hato, expulsé au match aller. Mais l’optimisme règne, car les Pays-Bas ont longtemps dominé cette première manche, et restent sur une dynamique très positive, avec une seule défaite lors de leurs sept dernières sorties.

Demi-finaliste du dernier Euro, finaliste de la Ligue des Nations en 2019, la sélection batave rêve de franchir enfin un cap. Un succès à Mestalla enverrait un signal fort : celui d’une nation à nouveau prête à conquérir l’Europe.

Ci-dessous, GOAL vous fournit tout ce que vous devez savoir sur la manière de regarder, y compris la chaîne TV, les détails du streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Espagne - Pays-Bas ?

La rencontre entre l'Espagne et les Pays-Bas, prévue ce dimanche 23 mars à partir de 20h45, n'est diffusée sur aucune chaine française. En revanche, il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme de L'Equipe, L'Equipe Live Foot.

D'autres chaines diffusent cette partie à l'étranger. En Suisse, comme en Belgique, c'est le groupe DAZN qui propose cette partie. La chaine espagnole TVE 1 et le NPO3 néerlandaise diffusent au niveau local. Le groupe portugais Sports TV proposent aussi cet évènement (Sports TV 3). Dans la région MENA, le duel est diffusé sur la chaine émiratie BeIN Sports 3. Des chaines et applis qui peuvent être visibles en France grâce à un VPN.

Comment regarder partout avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors de la diffusion en streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match

UEFA Nations League A - Championship Playoff Estadio Mestalla

Le match de la Ligue des Nations de l'UEFA entre l'Espagne et les Pays-Bas se jouera à l'Estadio Mestalla à Valence, en Espagne.

Le coup d'envoi sera donné à 20h45 le dimanche 23 mars, heure française

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions 5 J. Hato

Infos de l'équipe d'Espagne

Luis de la Fuente devra composer sans Pau Cubarsí, contraint de quitter ses partenaires avant la mi-temps jeudi et finalement forfait pour ce quart de finale retour. Cette absence pourrait profiter à Dean Huijsen, pressenti pour fêter sa première titularisation en charnière centrale. Mikel Merino et Dani Olmo postulent également à une place de titulaire, mais devraient débuter sur le banc. En attaque, Álvaro Morata devrait être reconduit en pointe pour mener la ligne offensive de la Roja.

Infos de l'équipe des Pays-Bas

Chez les Oranje, des ajustements défensifs sont inévitables après l’expulsion de Jorrel Hato à l’aller. Jurrien Timber, toujours malade, est également indisponible. Pour compenser, Ian Maatsen a été appelé en renfort, tandis que Jeremie Frimpong pourrait glisser au poste d’arrière droit et Lutsharel Geertruida occuper le flanc gauche. Sur le plan offensif, Xavi Simons pourrait faire son apparition dans le onze de départ côté droit, alors que Memphis Depay est attendu à la pointe de l’attaque, soutenu par Justin Kluivert et Cody Gakpo, très probablement reconduits.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

