Southgate veut diriger l'Angleterre à la Coupe du monde 2022

Un nouveau contrat a été évoqué pour un homme qui a conduit les Three Lions à deux doigts d'un titre sur la scène internationale.

Gareth Southgate a réitéré la nécessité d'une période de réflexion à la suite de la défaite en finale de l'Angleterre à l'Euro 2020 contre l'Italie, mais il espère mener les Three Lions à la Coupe du monde 2022. Son contrat actuel devrait se terminer après le Mondial au Qatar, mais de nouvelles conditions ont été évoquées pour un homme qui a mis une nation affamée de succès à deux doigts de remporter son premier titre international depuis 1966.

Après avoir atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2018 et de la Ligue des Nations 2019, une apparition dans une première finale de championnat d'Europe a poussé la FA à mettre en place une prolongation de contrat pour son sélectionneur. Southgate hésite à spéculer sur un nouveau contrat, car l'opinion peut changer rapidement dans le football, mais il cherche à avoir au moins une chance supplémentaire d'offrir un trophée au peuple anglais.

Le sélectionneur de 50 ans s'est prononcé sur son avenir juste après la cruelle défaite face à l'Italie : "Je ne pense pas que le moment soit venu de penser à quoi que ce soit. Nous devons nous qualifier pour le Qatar mais j'ai besoin de temps pour m'éloigner et regarder le match et réfléchir à l'ensemble du tournoi, j'ai besoin de repos. C'est une expérience incroyable, mais diriger votre pays dans ces tournois fait des ravages et j'ai besoin d'une pause maintenant".

Le football reviendra-t-il un jour à la maison ?

L'article continue ci-dessous

"J'ai dit à l'époque que c'était formidable d'avoir ce soutien interne, vous l'appréciez grandement en tant que sélectionneur. Je ne veux pas m'engager plus longtemps que je ne le devrais, donc toutes ces choses doivent être prises en compte. Je veux emmener l'équipe au Qatar, je pense que nous avons progressé au cours des quatre années, nous avons terminé quatrième, troisième et deuxième et c'est aussi bon que n'importe qui", a ajouté Southgate.

L'attente de l'Angleterre depuis son dernier titre sur la scène internationale s'étend désormais au-delà de la barre des 55 ans, avec un triomphe en Coupe du monde en 1966 restant leur seul fait d'armes majeur. Gareth Southgate est cependant convaincu que des mesures sont prises dans la bonne direction et a souligné le récent succès remporté par d'autres comme un exemple de la façon dont les défis peuvent être surmontés décrocher le Graal.

"La plupart des équipes qui gagnent, la France a vécu ce que nous ressentons maintenant en 2016. L'Espagne l'a fait avant de gagner. Cela fait normalement partie du processus auquel vous devez vous rendre. Le fait que nous ayons eu les premiers signes d'une certaine régularité - demi-finale, finale - cela doit être la bonne direction. Quand vous vous approchez si près, c'est plus douloureux, bien sûr. J'ai l'impression que mon estomac a été arraché ce matin. Mais je sais que c'est le processus que nous devons suivre, et l'Angleterre doit continuer sur cette voie, peu importe qui est ici, qui est à la FA", a conclu Southgate. L'Angleterre rêve donc d'imiter la France et d'être championne du monde en 2022.