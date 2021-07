Angleterre, le coup de gueule de Mourinho sur la gestion des tirs au but

Les Three Lions ont encore une fois perdu une séance de tirs au but lors d'un match face à l'Italie qui a vu la pression s'accumuler sur les jeunes.

Jose Mourinho a une fois de plus jeté un œil critique sur Luke Shaw, l'ancien entraîneur de Manchester United ayant demandé à l'arrière gauche anglais pourquoi Bukayo Saka a été contraint de prendre un penalty lors d'une défaite lors de la séance des tirs au but de la finale de l'Euro 2020 contre l'Italie. Les Three Lions ont raté l'occasion de mettre fin à 55 ans de disette à Wembley dimanche car, après un match nul 1-1 contre les Azzurri, ils ont subi un revers de plus lors d'un tournoi international majeur.

Marcus Rashford et Jadon Sancho ont manqué leurs tentatives après avoir fait leur entrée en jeu à la fin des prolongations, la jeune star d'Arsenal, Bukayo Saka, âgée de 19 ans, ratant le penalty décisif alors que ses coéquipiers plus âgés n'ont pas pris leurs responsabilités. L'ancien entraîneur de Chelsea, United et Tottenham, José Mourinho, fait partie de ceux qui ont été déconcertés par la décision de mettre la pression sur les jeunes épaules du Gunner, le Portugais déclarant à talkSPORT: "Saka avait le destin d'un pays sur ses épaules, je pense que c'est trop pour un enfant d'avoir tout sur ses épaules en ce moment".

"Mais je ne sais pas si je dois poser cette question à Gareth Southgate ou non. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les joueurs qui devraient être là, ils ne sont pas là. Les joueurs qui devraient être là, ils fuient la responsabilité. Gareth est un gars tellement honnête et un entraîneur protecteur que je ne pense pas qu'il dira jamais que le joueur A ou le joueur B s'est enfui ou m'a dit qu'ils n'étaient pas prêts à prendre un penalty", a ajouté José Mourinho.

Mourinho regrette la fuite des cadres

Le Portugais s'en est pris aux cadres : "Je ne sais pas dans ce cas, mais je ne pense pas qu'il importe que vous soyez un bon tireur de penalty ou non. Dans cette situation, où était Raheem Sterling ? Où était John Stones et où était Luke Shaw ? Et pourquoi Jordan Henderson ou Kyle Walker ne sont pas restés sur le terrain ? En réalité, il est très difficile pour Marcus Rashford et Jadon Sancho de venir tirer un penalty après avoir touché seulement une fois la balle".

Le sélectionneur de l'Angleterre a ensuite assumé l'entière responsabilité de la liste des tireurs, déclarant aux journalistes: "Pour les pénaltys, c'est mon choix. Cela dépend totalement de moi. J'ai choisi les tireurs de penalty en fonction de ce qu'ils ont fait à l'entraînement, et personne n'est seul. Nous avons gagné ensemble en équipe, et c'est à nous tous de ne pas pouvoir gagner le match. Nous sommes extrêmement déçus. Les joueurs ont été un crédit absolu, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient".

Rashford, Sancho et Saka ont été victimes d'abus racistes en ligne alors que l'Angleterre a laissé passer l'occasion de décrocher un premier titre international depuis 1966. Il y a clairement beaucoup de problèmes à résoudre sur le terrain et en dehors, avec encore une fois plus de questions que de réponses. L'équipe d'Angleterre est pleine de promesses et espère que le pays tout entier sera encore derrière cette équipe lors de la Coupe du monde au Qatar 2022.