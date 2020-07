Southampton - Manchester City (1-0), les Eastlands cèdent chez les Saints

A la surprise générale, Manchester City s’est incliné sur la pelouse de Southampton ce dimanche (1-0). Un vrai coup d’arrêt pour les Eastlands.

Irrésistibles depuis la reprise du championnat, les Sky Blues ont enregistré un accroc inattendu ce dimanche lors d’un déplacement à St-Mary, l’antre de . Méconnaissable dans le jeu, et en particulier sur le plan offensif, la bande à Guardiola a cédé sur le score de 0-1, essuyant son 9e revers de l’exercice. Très loin des standards de cette équipe.

Ce faux-pas n’a aucune conséquence sur le plan comptable pour les Eastlands. Mais, il freine une excellente dynamique. Il y a à peine quelques jours, De Bruyne et ses coéquipiers s’étaient pourtant offert le scalp du champion en titre (4-0). Cette fois, la copie était nettement moins reluisante. Ils se sont montrés incapables de mettre à mal le 14e au classement et qui n’avait gagné qu’à quatre reprises à domicile cette saison.

Des Citizens en manque d’inspiration

Un match de City sans but inscrit, c’est assez rare pour être signalé. Ce n’était pourtant pas faute d’avoir multiplié les tentatives. Les visiteurs ont tiré 24 fois vers les buts adverses, mais sans jamais trouver la faille. Il y a toujours eu un pied, un dos averse ou une claquette du gardien pour repousser leurs essais. Raheem Sterling (30e), Riyad Mahrez (37e) et Gabriel Jesus (50e) ont été parmi les plus malheureux, butant sur un étincelant Alex McCarthy.

Le dernier rempart des Saints est resté infranchissable. Ederson, son homologue de City, a lui dû s’incliner une fois. Un but concédé de la part de Ché Adams sur un magnifique lob de 35 mètres. Trop avancé, le Brésilien s’est fait surprendre par l’audacieuse initiative du buteur adverse. On jouait le quart d’heure du jeu et il était alors loin de se douter que ce but allait décider du sort de la partie. C’est bien ce qui s’est passé finalement. Une équipe du dernier tiers du tableau en PL a réussi l’exploit de faire tomber la bande à Guardiola. Chapeau à Hasenhuttl et ses hommes !