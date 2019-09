Sondage - Sylvinho peut-il sauver sa peau à l'OL ?

L'entraîneur brésilien est sous pression à l'Olympique lyonnais avant une semaine décisive : Leipzig en C1 et le derby contre Saint-Étienne.

Jean-Michel Aulas est sorti du silence dans l'Équipe dans une période très compliquée pour son club. Depuis la 2e journée et l'éclatant succès contre Angers, l'OL n'a plus connu la victoire et s'est enfoncé dans une crise de résultats mais aussi d'identité. L'arrivée de Sylvinho n'a pas permis de donner un nouvel élan suite au cycle Bruno Genesio, parti en .

Aulas : "J'ai trouvé certaines critiques très dures"

Pour le président lyonnais, il faut de la clémence pour l'entraîneur brésilien qui fait face à son premier défi en tant que numéro un sur un banc. "Il ne faut pas oublier que nous sommes encore qu'au début de saison. C'est pour ça que j'ai trouvé certaines critiques très dures. Certains estiment que la situation de Sylvinho et Juninho est inéluctable. Je ne pense pas que ça soit le cas. On doit se donner les moyens de réagir à Leipzig mercredi puis lors du derby à Saint-Étienne dimanche."

Pensez-vous que #Sylvinho puisse sauver sa place à l'OL cette semaine avec les deux rendez-vous décisifs contre Leipzig en et Saint-Étienne pour le derby ?



Donnez-nous votre avis — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) September 30, 2019

La question est simple : Sylvinho peut-il redresser la barre dans une situation très délicate pour lui, avec un groupe qui ne répond pas à ses idées, des supporters agacés et surtout un calendrier périlleux ? Même Juninho, le directeur sportif qui l'a fait venir, semblait le lâcher après le revers concédé contre . "C'est un bosseur, il est très attaché aux détails. Malheureusement, son message ne passe pas à 100 %. Je ne dis pas que c'est le moment de changer à 100 %, je ne sais pas. Tout a commencé à partir de . Le seul reproche que je fais au coach, c'est qu'on a mis un peu de temps à faire tourner l'équipe."

Son manque de coaching, son approche frileuse face au PSG, le trop grand nombre d'occasions concédé par matches sont autant de facteurs pour expliquer pourquoi au-delà des résultats, Sylvinho ne parvient pas à convaincre à l'OL. Cependant l'ancien adjoint de Tite en sélection brésilienne bénéficie d'un ultimatum et de deux challenges excitants pour prouver sa valeur. À lui de saisir cette opportunité, sous contrainte de devenir le premier entraîneur sous le mandat de Jean-Michel Aulas à faire ses valises dès sa première saison.

Sylvinho peut-il sauver sa place à l'OL ?