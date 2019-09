OL, Jean-Michel Aulas sort du silence : "On fera le point après Saint-Etienne"

Dans un entretien accordé à L’Équipe, le président de l'OL a fait le point après la série de résultats négatifs du club.

Jean-Michel Aulas a accordé un entretien à L'Equipe dans lequel il fait le point sur la situation actuelle. Le président de l'OL affirme que le cheminement de la semaine à venir, avec un déplacement à Leipzig et le derby contre Saint-Etienne, sera décisif.

"Avec (Juninho), on a travaillé très longuement samedi après-midi", a-t-il expliqué. "On a réfléchi à différentes applications à mettre en place. J'ai également eu Bernard Lacombe. Même s'il est plus en retrait depuis quelque temps, je voulais avoir sa sensibilité. J'ai aussi échangé avec Gérard Houllier avec qui je travaille beaucoup. Comme je l'avais expliqué avant le match contre , on est lancé sur une série de trois matches. Et il faut aller au bout de ces trois matches. Malgré la défaite, notre dernière rencontre a fait apparaître certaines choses qui vont dans le bon sens. Il ne faut pas oublier que nous sommes encore qu'au début de saison. C'est pour ça que j'ai trouvé certaines critiques très dures. Certains estiment que la situation de Sylvinho et Juninho est inéluctable. Je ne pense pas que ça soit le cas. On doit se donner les moyens de réagir à Leipzig mercredi puis lors du derby à Saint-Étienne dimanche. Prendre des décisions trop vite, ce n'est pas dans les habitudes de l'institution. J'ai demandé à Juninho et Sylvinho de se rapprocher encore plus".

L'article continue ci-dessous

"Pour l'instant, on va continuer comme ça et on fera le point en fonction des améliorations qu'on ne manquera pas de percevoir lors des deux prochains matches", a continué Jean-Michel Aulas. "J'ai donné le pouvoir à la personne que j'estimais le mieux placé, dans l'intérêt de l'institution. Juninho est l'homme de la situation. Il a surtout besoin de repères. C'est à moi de l'aider plus sur ce qu'est la définition d'un directeur sportif. Je suis le premier à me remettre en question. Non pas sur ma décision de déléguer mais sur la manière d'aider à procurer tous les éléments pour être efficace".

"J'ai joué le jeu pour que Juninho ait le pouvoir. C'est même moi qui le pousse à en prendre plus. Il a choisi Sylvinho et je ne pense pas qu'il se soit trompé. Sylvinho est victime d'un procès d'intention injuste. Il a la fibre, mais pas l'expérience. Peut-être que ça marchera ou non à . Mais cela ne remettra pas en cause la capacité de Juninho à réussir dans son rôle de directeur sportif, ni les qualités intrinsèques de Sylvinho", a aussi ajouté le dirigeant.

Pour rappel, l'OL reste sur 7 matches sans victoire toutes compétitions confondues.