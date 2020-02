SONDAGE - Que retenez-vous du match du PSG contre Bordeaux (4-3) ?

Le PSG a renoué avec la victoire dimanche contre Bordeaux (4-3) à l'issue d'un "match bizarre", dixit Tuchel. Qu'avez-vous retenu de cette rencontre ?

Il y a eu des buts. Du spectacle. Un scénario improbable. Et de nombreux rebondissements. Mais cinq jours après la défaite à Dortmund, en huitième de finale aller de la , Paris, vainqueur 4-3, n'a pas effacé tous les doutes dimanche, contre .

Thiago Silva est sorti sur blessure dès la 17e minute. Neymar a écopé d'un carton rouge pour un geste d'humeur sur Yacine Adli à la 92e. Sergio Rico, l'habituelle doublure de Keylor Navas, s'est montré fébrile. Et le 4-4-2, de retour pour l'occasion, a connu quelques impairs sur les phases défensives. Autant de choses que le PSG devra impérativement gommer à moins de trois semaines du match retour, face au BVB, le 11 mars.

L'article continue ci-dessous

Plus festif, le 200e but d'Edinson Cavani sous les couleurs parisiennes est venu masquer ces quelques bévues. Le "Matador" a reçu un trophée après la rencontre, honoré par le Parc des Princes, qui a scandé son nom à 9 reprises après son but. 9 comme le numéro inscrit sur son maillot.

Plus d'équipes

Et vous, que retenez-vous de ce match du PSG ?