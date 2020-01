Liverpool-United (2-0) - La promenade de santé se poursuit pour les Reds

Leader incontesté, Liverpool est venu à bout de Manchester United et a pris 30 points d'avance sur son adversaire du soir. Stratosphérique !

Rivalité oblige et bien que dénué d'enjeux sportifs majeurs, le choc entre et est l'un des immanquables de la saison en . Ce dimanche, les Reds, largement en tête au classement, voulaient poursuivre leur belle série d'invincibilité, tandis que les Red Devils, eux, avaient pour ambition de revenir à 3 points de la 4ème place occupée par et synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

Sur le terrain d'un Anfield Road plein à craquer et prêt à vivre une soirée de gala, les joueurs de Jürgen Klopp démarraient timidement la rencontre, face à ceux d'Ole Gunnar Solskjaer. Au terme d'un premier quart d'heure équilibré, les Reds ouvraient toutefois le score à la suite d'un corner déposé par Trent Alexander-Arnold sur la tête de Virgil Van Dijk, toujours aussi dominant dans les airs (14e).

Une rencontre ouverte et plaisante à Anfield

Toujours durant le premier acte, Liverpool passait proche de doubler la mise à plusieurs reprises, mais les buts de Roberto Firmino (25e) et Georginio Wijnaldum (36e) étaient refusés. Le premier pour une faute initiale sur David De Gea, le second pour une position de hors-jeu du Néerlandais. En seconde période, les débats se voulaient toujours aussi agréables à suivre et la domination des locaux se faisait encore plus pressante.





Ainsi, l'attaque de feu des Champions d'Europe faisait passer des sueurs froides à l'arrière-garde mancunienne, tandis que Jordan Henderson faisait trembler le poteau de David De Gea en expédiant une frappe lourde depuis l'extérieur de la surface de réparation (49e). Toujours en vie dans ce match, Manchester United retrouvait des couleurs au fil des minutes, et le Français Anthony Martial, joueur le plus en vue dans les rangs des Red Devils, croyait égaliser. Néanmoins, à la suite d'une incursion dans la défense, l'ancien joueur de l'ASM ne trouvait pas le cadre et voyait sa tentative filer dans les tribunes (59e). Dans le bout du temps additionnel, Mohamed Salah filait en contre et s'en allait doubler la mise en bout de course (90e), scellant définitivement le succès des siens.

Sans écraser les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer, Liverpool a fait le nécessaire pour s'imposer devant ses supporters ce dimanche et poursuit son exercice 2019-20 historique. Premiers du championnat, les Reds comptent 26 points d'avance sur , dauphin avec un match de plus.