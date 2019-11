Sondage - Pour vous, Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid l'été prochain

Jeudi matin, Goal France vous avait demandé si vous imaginiez Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid l'été prochain. Et la réponse a été positive.

Zinédine Zidane a mis les dirigeants du en colère. Cette semaine, le technicien du a profité d'une conférence de presse pour rappeler que Kylian Mbappé, la star parisienne, "rêvait" d'évoluer un jour au sein de la Maison Blanche.



Sauf que le champion de ne l'entend évidemment pas de cette oreille et n'entend pas se séparer de son jeune prodige recruté en 2017 du côté de l'AS , et notamment son directeur sportif Leonardo, passablement agacé après PSG-Bruges (1-0) ce mercredi en Ligue des Champions.

"Oui, j'ai vu les déclarations de Zidane et ça m'agace un petit peu. Je pense que ce n'est pas le moment de parler d'un joueur de notre équipe, pendant la saison. Ce n'est pas la première fois. C'est le moment d'arrêter. J'ai beaucoup de respect pour Zidane mais ce n'est pas le moment de toucher un joueur qui est parmi les meilleurs du monde, qui est fantastique, incroyable. On est très content de l'avoir dans l'effectif. Il a 2 ans et demi de contrat avec nous donc on ne doit pas parler de ça", a insisté le dirigeant brésilien, soucieux de mettre un terme à ces rumeurs presque inévitables, tant les prouesses du natif de Bondy suscitent les convoitises.

​Pour vous, l'avenir de Kylian Mbappé est au Real Madrid

Alors que les rumeurs vont bon train au sujet de l'attaquant du PSG et de l'intérêt du club espagnol, Goal France vous avait posé une question simple, jeudi matin, sur ses réseaux sociaux. La question était celle-ci : Selon vous, Kylian Mbappé signera-t'il au Real Madrid l'été prochain ?

Et force est de constater que, pour vous, c'est dans la capitale espagnole que s'écrit l'avenir du Champion du Monde 2018. Sur Facebook, sur les quelques 1800 votants, 60% ont en effet estimé que Kylian Mbappé partirait vers la Maison Blanche l'été prochain, tandis que sur Twitter, vous avez été plus mesurés, répondant "Oui" à hauteur de 54%. Mais la tendance est donc la même, pour la majorité d'entre vous, l'été prochain s'annonce donc particulièrement mouvementé au sein du PSG.