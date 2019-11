PSG/Real Madrid - Leonardo évoque les rumeurs sur Mbappé : "ça nous agace"

Après la victoire du PSG contre Bruges (1-0), Leonardo n'a pas caché son agacement au sujet des rumeurs dont Kylian Mbappé fait l'objet.

Le a fait le job en signant un court mais précieux succès, ce mercredi, au Parc des Princes, contre Bruges (1-0).

Une victoire sans brio qui permet surtout au club de la capitale de composter son ticjet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Leonardo, le directeur sportif du club, n'a pas manqué de le relever au micro de RMC Sport après la rencontre.

Mais le Brésilien avait surtout un message à faire passer concernant les rumeurs dont Kylian Mbappé fait l'objet au quotidien.

"Ce n'est pas le moment de parler de ça"

Interrogé sur l'existence de discussions entre Zinédine Zidane et le prodige de Bondy, Leonardo a été très clair. "Honnêtement, ça nous agace. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Il a 2 ans et demi de contrat avec nous. Kylian est très important pour nous, c'est le meilleur joueur français, champion du monde, l'un des meilleurs au monde. Ce n'est pas le moment de nous déstabiliser, c'est le moment d'arrêter".

De la même manière, Leonardo a calmé le jeu autour de l'avenir de Thomas Tuchel. "J'ai vu qu'on parle de départ de Tuchel, mais on est en contacts direct et on se parle tout le temps. Mais personne ne nous a contacté et il n'y a pas d'histoire. Navas ? Il a été fondamental, c'est comme s'il marquait le but qui nous qualifie. Il nous a donné de l'énergie. Il nous apporte de l'expérience et de la sérénité".