Sondage - Mercato : Kylian Mbappé signera-t-il au Real Madrid l'été prochain ?

Leonardo, le directeur sportif du PSG, a peu apprécié les phrases de Zidane sur le "rêve" qu'entretient Mbappé de jouer pour la Maison Blanche.

Zinédine Zidane a mis le en colère. Cette semaine, le technicien du a profité d'une conférence de presse pour rappeler que Kylian Mbappé, la star parisienne, "rêvait" d'évoluer un jour au sein de la Maison Blanche.

Des déclarations qui tombent tout de même à un moment spécial puisque, telle que l'histoire nous a été vendue depuis plusieurs années, le Tricolore était censé atterrir dans la capitale espagnole à l'été 2020.

Leonardo en colère après Bruges

Sauf que le PSG ne l'entend évidemment pas de cette oreille, et notamment le directeur sportif Leonardo, passablement en colère après PSG-Bruges (1-0) ce mercredi en Ligue des Champions.

"Oui, j'ai vu les déclarations de Zidane et ça m'agace un petit peu. Je pense que ce n'est pas le moment de parler d'un joueur de notre équipe, pendant la saison. Ce n'est pas la première fois. C'est le moment d'arrêter. J'ai beaucoup de respect pour Zidane mais ce n'est pas le moment de toucher un joueur qui est parmi les meilleurs du monde, qui est fantastique, incroyable. On est très content de l'avoir dans l'effectif. Il a 2 ans et demi de contrat avec nous donc on ne doit pas parler de ça. C'est le moment de faire une pause", a insisté le dirigeant brésilien.

