Sondage - Noël Le Graët rend-il service à l'EDF avec ses déclarations sur Karim Benzema ?

En nourrissant la polémique liée à la non convocation de Karim Benzema à quelques mois de l'Euro, le président de la FFF rend-il service aux Bleus ?

Karim Benzema et son éviction de l'Equipe de , récit d'une histoire sans fin... Plus appelé chez les Bleus depuis octobre 2015 et le début de l’affaire du chantage à la sextape à l’encontre de son partenaire en sélection Mathieu Valbuena, l'attaquant du , parmi les meilleurs du monde à son poste, ne comprend pas le traitement qui lui est infligé, et niveau passes d'armes avec Didier Deschamps et Noël Le Graët, l'ancien lyonnais n'en est pas à son coup d'essai.

Ainsi, et c'est désormais le cas depuis quatre ans, c'est quand on pense le débat entièrement clos que celui-ci refait surface ? Est-ce normal que le sélectionneur fasse appel à un Olivier Giroud condamné à Chelsea en lieu et place du goleador du Real Madrid ? L'Equipe de France, bien que Championne du Monde, est-elle suffisamment armée pour se priver d'un tel atout ? Des questions qui reviennent inlassablement, et entretiennent un réel climat de tension autour des Bleus.

​

C'est dans ce contexte précis que ce samedi, Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football, s'est exprimé au sujet de Karim Benzema, employant des mots forts pour lui fermer définitivement la porte de la sélection. "Je n’ai jamais critiqué ses qualités. Il montre encore cette année à Madrid qu’il est l’un des meilleurs joueurs à son poste mais l’aventure en bleu est terminée", a ainsi déclaré le dirigeant au micro de RMC Sport.

Noël Le Graët rend-il service à l'EDF avec ses déclarations ?

Des déclarations qui ont fait réagir dans la foulée le principal intéressé sur ses différents réseaux sociaux. "Je croyais que vous n’interfériez pas dans les décisions du sélectionneur ! Sachez que c’est moi et moi seul qui mettrait un terme à ma carrière internationale. Si vous pensez que je suis terminé, laissez-moi jouer pour un des pays pour lequel je suis éligible et nous verrons", a lancé l’attaquant aux 81 sélections avec les Bleus, déterminé.

En nourrissant la polémique liée à la non convocation de Karim Benzema à quelques mois de l'Euro, Noel Le Graet rend-il service aux Bleus ? — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) November 17, 2019

Des échanges qui ne font pas le jeu de Karim Benzema et de Noël Le Graët, et encore moins celui de l'Equipe de France, qui s'apprête à défier l'Albanie ce dimanche soir pour le compte des qualifications à l' . Ainsi, force est de constater qu'une question de pose, et Goal France aimerait connaître votre position sur le sujet. Selon vous, Noël Le Graët rend-il service à l'EDF en faisant ce type de déclarations à quelques mois de l'Euro ? Pour répondre et argumenter sur le sujet, rendez-vous sur nos différents réseaux sociaux, tels que Twitter et Facebook. Les résultats du sondage seront publiés dans 24 heures.