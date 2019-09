Sondage - L'OM peut-il viser une place en Ligue des champions ?

Avec un effectif peu étoffé en quantité et qualité, l'Olympique de Marseille a-t-il les armes pour terminer sur le podium selon vous cette saison ?

Accroché mardi soir à Dijon (0-0) lors de la 7e journée de , l' a été tenu en échec par la lanterne rouge de . Privé de nombreux joueurs entre les blessés et les suspendus (Dimitri Payet, Boubacar Kamara, Alvaro Gonzalez), André Villas-Boas a très peu de marge de manœuvre par rapport à son effectif.

Même si l'Olympique de Marseille a recruté cet été avec notamment les arrivées de Dario Benedetto et Valentin Rongier, le groupe phocéen est peu étoffé : il n'y a par exemple qu'un seul latéral gauche de formation avec Jordan Amavi. Pour ce qui est des ailiers, Lucas Ocampos n'a pas été remplacé et l'entraîneur portugais doit bricoler, en alignant Payet sur un côté.

Tous ces facteurs peuvent-ils indiquer que l'OM n'a pas les armes pour terminer sur le podium ? Nous vous posons la question ce mercredi matin sur nos réseaux sociaux (Facebook et Twitter).

Après le nul (0-0) à hier soir l’effectif de l’OM est-il trop limité en quantité et en qualité pour viser une place en cette saison ? Dites-nous tout 🤔 #TeamOM #L1 — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) September 25, 2019

Début septembre, Jacques-Henri Eyraud affirmait pourtant que l'OM devait toujours viser la Ligue des champions. Le club phocéen n'a plus participé à cette compétition depuis 2013. "Sportivement, on a toujours la même ambition, la même volonté, la même détermination à aller jouer en Europe, au plus haut niveau. Sportivement, on fait aussi une évolution. On a une trajectoire, économique et financière, qui doit nous amener à moyen terme à l'équilibre. C'est le propre de toute entreprise, ça doit être le propre d'un club de football et c'est ce à quoi nous nous attachons."

Il y a tout de même des motifs d'espoir pour le club marseillais : les trois victoires consécutives contre Nice, Saint-Étienne et ont permis de voir le potentiel de l'équipe. La concurrence cette saison ( , , Rennes) joue la Coupe d'Europe et pourrait bien être fatiguée au fil des mois. Reste à savoir si André Villas-Boas parviendra à tirer le meilleur de son effectif avec des moyens limités.

