Monaco-Nice (3-1) - Golovine, Vieira et et toutes les réactions

L'AS Monaco a signé sa première victoire de la saison, ce mardi, dans le derby contre Nice (3-1). Retrouvez les réactions des protagonistes.

Walter Benitez (gardien de Nice, Canal +) : "Une défaite méritée ? Non, je ne crois pas. Notre première période est bonne, mais on a fait des erreurs et on a payé cash. On a fait de bonnes choses, et le résultat n’est pas bon pour nous. On va travailler pour faire plus. On a fait des erreurs, on a perdu des ballons faciles et ils ont profité de ça. Ils ont été un peu mieux par rapport à nous. On doit encore travailler"

Aleksandr Golovin (milieu offensif de , Canal + ) : "Moi, je veux le répéter encore une fois, le plus important c’est le collectif. Je m’en moque de mes buts, ce n’est pas l’essentiel. Il faut surtout remettre l’AS Monaco à sa place au classement. Je me sens à l’aise dans l’entrejeu, je peux imposer mon jeu et aider mes coéquipiers",

Patric Vieira (entraîneur de Nice, Canal +) : "Le score me semble un peu sévère, surtout par rapport à la première période. Après la pause, on a bien débuté mais on a arrêté de jouer après la blessure d'Adam Ounas (64e minute, ndlr). On a eu trop de ballons perdus, on s'est mis en danger tout seul, on a commencé à douter et le deuxième but nous fait très mal. Physiquement, on a peiné. On a eu des difficultés dans les transitions, notamment sur ce deuxième but. On a manqué d'expérience, on a été un peu naïf et on va apprendre avec ce match. Ça reste un résultat décevant".