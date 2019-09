Ronaldo n'a pas cité Messi dans son vote pour The Best

Alors que la star barcelonaise a désigné son vieux rival 2e de son classement, Cristiano Ronaldo a complètement ignoré Lionel Messi.

Lionel Messi a cité Cristiano Ronaldo parmi ses choix pour le prix du meilleur joueur masculin de la FIFA, mais la vedette de la , elle, a choisi de ne pas mentionner l'Argentin dans son bulletin de vote à elle.

Messi et Ronaldo figuraient tous les deux parmi les finalistes du trophée. La star de Barcelone a battu l’attaquant portugais et le défenseur de Virgil van Dijk lundi pour décrocher cette récompense. Il s'agissait de la première consécration de Messi en tant que meilleur joueur "The Best". Ronaldo avait déjà remporté deux fois ce prix, tandis que Luka Modric avait été auréolé l'année dernière.

Cette année, Messi a décroché le trophée après avoir remporté le Soulier d'Or européen pour la sixième fois avec 51 buts, dont 35 buts en championnat et 13 passes décisives en . Il a également mené Barcelone à un autre titre de champion d' , mais il n'a pu éviter la sortie de route en C1 face à Liverpool en demi-finale de la et contre Valence lors de la finale de la Copa del Rey.

L'article continue ci-dessous

Pour ce prix, le vote a été soumis aux capitaines et entraîneurs des équipes nationales ainsi que certains journalistes. Et étant capitaines de leurs sélections respectives, Messi et Ronaldo ont eu donc voix au chapitre. Messi a opté pour Sadio Mane comme numéro un, suivi de Ronaldo à la deuxième place, ainsi que Frenkie de Jong, son nouveau coéquipier à Barcelone. Pour ce qui est de CR7, il a choisi son coéquipier à la Juve Matthijs De Ligt, ensuite Frenkie De Jong et Kylian Mbappé en troisième position.

Troisième de ce classement, Van Dijk a, pour sa part, nommé Messi vainqueur sur son bulletin de vote avant de citer ses coéquipiers de Liverpool, Mohamed Salah et Mane, respectivement deuxième et troisième.

Les trois finalistes n'étaient pas les seuls joueurs parmi les grands noms du foot à désigner leur Top 3. Le vainqueur de l'année dernière, Modric a fait passer Ronaldo devant son nouveau coéquipier Eden Hazard et Messi lors de son vote.