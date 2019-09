Mbappé dans le onze FIFPro de l’année

L'attaquant du PSG et de l'Equipe de s'est fait une place parmi les grands. Il fait partie du onze idéal, en compagnie d'autres grands noms du football. C'est le seul tricolore choisi cette année.

Le n'a remporté aucun trophée lors de la saison 2018/19. En dépit de cette saison blanche, le club royal a été le plus représenté dans l'équipe type de l'année, établi par FIFPro. Luka Modric, Sergio Ramos, Eden Hazard et Marcelo ont été choisis.

