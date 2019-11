Sondage - Le Real Madrid a-t-il vraiment besoin de Kylian Mbappé ?

Le club merengue doit-il vraiment investir des millions sur l'attaquant du PSG ?

Zinedine Zidane drague ouvertement Kylian Mbappé en lui déclarant sa flamme par conférence de presse interposée. Mais on l'avu lors du match entre le REal Madrid et le PSG où le club merengue a surclassé son adversaire, Madrid semble ne pas avoir besoin de recrues offensives, notamment avec un Benzema au sommet de sa forme et un Eden Hazard virevoltant.

Le a-t-il vraiment besoin de Kylian Mbappé ? — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) November 27, 2019

Néanmoins, l'équipe merengue ne rajeunit pas et vu le niveau de performance qu'il a démontré jusqu'ici, Kylian Mbappé semble prêt pour le haut niveau. Avec les passeurs dont il pourrait disposer au Real, l'international français risque de faire un malheur... Mais justement, si le Real doit se renouveler, investir plus de deux centaines de millions d'euros sur un seul joueur semble contre-productif.

Alors à votre avis, le Real a-t-il vraiment besoin de Kylian Mbappé ?