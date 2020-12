SONDAGE - Le PSG a fait le bon choix avec Mauricio Pochettino

Les résultats de notre sondage publié sur Twitter sont unanimes : pour 80% d'entre vous, le PSG fait le bon choix en faisant confiance à l'Argentin.

Ce n'est qu'une question de temps pour que Mauricio Pochettino devienne officiellement le nouvel entraîneur du PSG et succède à Thomas Tuchel. L'Argentin, qui a brillé en avec , connaît bien le club de la capitale pour y avoir joué durant deux saisons entre 2001 et 2003, sous les ordres de Luis Fernandez.

"On a envie de jouer pour lui, on a envie de faire des choses pour lui"

Dans une interview accordée à Football, ce dernier s'est d'ailleurs montré enthousiaste. "Il connaît la maison, il connaît le club. Il rassemble. Les joueurs vont l'aimer. Il a ce côté humain, cette approche, cet échange pour les mettre dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent s'exprimer. Il aime beaucoup le PSG, il me l'a toujours dit. Son passage au club a été quelque chose qu'il a apprécié (...) Pochettino, c'est un style où il réussit à mélanger tout ce que l'on aime quand on est joueur de football. Quand on a un entraîneur comme Mauricio, on a envie de se battre pour lui, on a envie de jouer pour lui, on a envie de faire des choses pour lui", a-t-il expliqué, heureux de ce choix.

Entraîneur depuis 2009, Mauricio Pochettino a fait les beaux jours de trois clubs : l' de Barcelone (2009-2012), (2013-2014) et surtout Tottenham (2014-2019). C'est bien sûr chez les Spurs que l'Argentin a écrit les plus belles pages de son histoire personnelle, parvenant à hisser les Londoniens jusqu'en finale de la Ligue des Champions, en 2018. Un exploit retentissant, qui demeure le principal fait d'arme du futur entraîneur du . Suffisant pour lui laisser les clés du camion ?

La question vous a été posée sur le compte Twitter de Goal France : annoncé au PSG, Mauricio Pochettino est-il un bon ou un mauvais choix ? Et force est de constater que les résultats de ce sondage sont unanimes. Pour 80,4% des votants, l'Argentin est un bon choix, tandis que 19,6% d'entre vous ne sont pas emballés par l'arrivée de l'ancien coach de Tottenham. Toutefois, à Paris plus qu'ailleurs, la tendance peut toutefois s'inverser à très grande vitesse. Thomas Tuchel en sait quelque chose...