Pochettino apportera un "style de jeu clair" au PSG, déclare Sorin

L'ancien patron de Tottenham devrait revenir sur un banc de touche en tant que successeur de Thomas Tuchel au Parc des Princes.

Mauricio Pochettino a la personnalité et l'expertise nécessaires pour faire une différence immédiate à la tête du , selon son ancien coéquipier argentin dans la capitale française, Juan Pablo Sorin. L'ancien entraîneur de devrait retrouver un emploi et un banc de touche pour la première fois depuis qu'il a quitté le nord de Londres en tant que successeur de Thomas Tuchel chez les champions de en titre.

Le géant français n'a pas encore officiellement commenté le départ de son entraîneur allemand à la suite d'informations selon lesquelles il avait été limogé, mais le nom de Mauricio Pochettino a été répandu par beaucoup comme l'homme qui lui succèdera. Cela marquera les retrouvailles entre l'entraîneur et une équipe qu'il a représenté en tant que joueur, après avoir goûté au succès de la Coupe Intertoto lors d'un séjour de deux ans entre 2001 et 2003.

Le PSG occupe la troisième place de cette saison après avoir perdu quatre de ses 17 matches, mais une raclée 4-0 de mercredi leur a permis d'arriver à la trêve avec seulement un point de retard sur et . Sorin, qui comme Pochettino a joué avec le PSG, dit que l'entraîneur argentin a exactement le bon profil pour le poste. "Pochettino au PSG? Espérons ! Sentiment d'appartenance authentique, travail collectif, style de jeu clair, personnalité, relation humaine avec les joueurs...Le rêve de Ligue des Champions n'a jamais été aussi proche" a écrit l'homme de 44 ans sur Twitter.

Lineker heureux pour Pochettino

Le PSG a été battu 1-0 par le lors de la finale de la , qui a eu lieu en août, mais ils ont réussi un triplé national sous la direction de Tuchel la saison dernière. Ils ont également atteint les huitièmes de finales de la Ligue des champions cette saison et affronteront Barcelone pour une place en quarts de finale. Ce serait un premier test majeur pour Pochettino, d'autant plus qu'il est un ancien joueur et entraîneur des rivaux de Barcelone, l' .

Il a conduit Tottenham à la finale de la Ligue des champions 2019, où l'équipe du nord de Londres a été battue 2-0 par . Les Parisiens n'ont jamais remporté la Ligue des champions, et leurs propriétaires qataris tiennent à décrocher le trophée qui confirmerait la place du club au sommet de l'Europe. Sorin, qui a rejoint le PSG en 2003, alors que Pochettino partait rejoindre , a joué aux côtés de son compatriote en équipe nationale argentine lors de la 2002.

La décision apparente de faire venir Pochettino a vu l'entraîneur recevoir des éloges de l'ancien attaquant de Tottenham Gary Lineker. L'ancien attaquant anglais a tweeté: "Mauricio Pochettino est désiré par le PSG. Un entraîneur formidable dont le seul inconvénient est le manque de trophées ... eh bien, ça va changer."