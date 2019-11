Sondage - Le football français est-il en phase de régression ?

La France est le seul pays à n'avoir remporté aucun match en Ligue Europa cette saison. Le signe d'une phase de régression pour les tricolores ?

Le Racing Club de éliminé dès les barrages face à l' , le Stade Rennais dernier de son groupe et d'ores et déjà éliminé ou encore l'AS Saint-Etienne, toujours en vie mais comptant trois petits points au compteur... C'est un fait, le football français ne fait pas rêver cette saison en . Et c'est un euphémisme de le dire, tant les lacunes dans cette compétition sont criantes, Rennes et l'ASSE n'ayant toujours pas gagné le moindre match dans leur groupe.

Pire, la est tout simplement le seul pays d'Europe à ne pas avoir remporté le moindre match en Ligue Europa cette saison. Mauvais élèves, les tricolores sont pourtant censés disposer de moyens largement supérieurs à certains participants.

Zéro victoire en Ligue Europa, le football français est-il en régression ?

De ce fait, si l'on s'explique mal ce parcours chaotique des Français dans la compétition lors de cet exercice 2019-2020, force est de constater qu'une interrogation majeure se doit d'être posée : alors que les clubs tricolores n'ont pas signé le moindre succès en Ligue Europa cette saison, est-ce révélateur d'une régression globale du football français ? Si les avis peuvent être divers sur le sujet, Goal France vous a posé la question sur ses différents réseaux sociaux ce vendredi matin et attend vos réponses.

Une chose est sûre, qu'il semble loin le parcours de l' d'il y a deux ans, quand les Phocéens étaient parvenus à se hisser jusqu'en finale de la compétition avant de subir la loi de l'Atlético de Madrid (3-0) d'un certain Antoine Griezmann... Certes, l'AS Saint-Etienne a encore son destin les mains dans le groupe I, mais pour l'heure, on imagine mal la formation entraînée par Claude Puel avoir les armes nécessaires pour lancer une nouvelle épopée.