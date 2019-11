Oleksandria-ASSE 2-2, les Verts peuvent nourrir des regrets

Bousculés, les Verts ont été rejoints dans le temps additionnel face aux Ukrainiens d'Oleksandria. La qualification semble désormais compromise.

Tenue en échec lors du match aller par de valeureux ukrainiens (1-1), l'AS Saint-Etienne n'a pas pris sa revanche ce jeudi soir face à Oleksandria, en . Hors de leurs bases, les Verts ont de nouveau mené, et ont de nouveau été rejoints, au terme d'une rencontre longtemps dépourvue de spectacle. Toujours en course pour une qualification, les Français voient néanmoins leurs chances diminuées... Eux qui pointent à deux points de Wolfsburg, 2ème.



Fin de match cauchemardesque pour l'ASSE

En début de rencontre, l'AS Saint-Etienne a bien tenté de faire circuler le ballon pour trouver la faille dans le bloc défensif adverse. Mais au fil des minutes, la défense fébrile du club du Forez laissait de plus en plus d'espace aux Ukrainiens, qui ne se faisaient pas prier pour s'y engouffrer. Ainsi, Oleksandria se procurait plusieurs occasions franches durant les 30 premières minutes de jeu, mais se heurtait à un Stéphane Ruffier aussi solide qu'à son habitude (15e, 19e). Heureux de voir leur cage inviolée, les Stéphanois parvenaient toutefois à ouvrir le score contre le cours du jeu suite à un pénalty provoqué et transformé par Wahbi Khazri à la 24ème minute de jeu.



Fauché par le portier adverse, l'avant-centre de l'ASSE prenait ce dernier à contre-pied. Les Verts pouvaient respirer. Un peu mieux dans le jeu, les Français terminaient ensuite le premier acte de manière plus sereine. Avant une seconde période particulièrement laborieuse.



Brouillons et bousculés, les hommes de Claude Puel, toujours invaincu depuis son arrivée dans le Forez, n'avaient d'autres choix que de subir les offensives de locaux revenus avec de meilleures intentions. L'ASSE procédait en contres, mais la vivacité d'un Arnaud Nordin en jambes ne suffisait pas. Jusqu'à la 72ème minute et le deuxième but inscrit par le jeune Mahdi Camara, entré en jeu quelques minutes plus tôt pour sa première apparition de la saison.



L'ASSE croyait l'affaire entendue. Mais cela, c'était sans compter sur une fin de match totalement manquée... En fin de rencontre, les Verts concédaient d'abord une réduction du score suite à une réalisation inscrite par Bezborodko à la 83ème minute de jeu. Fébriles, les joueurs du Forez s'exposaient ainsi à un retour au score face à des adversaires galvanisés et poussés par leur public, et ce malgré la faible affluence du soir. Et ce qui devait arriver arriva. Dans le bout du temps additionnel et à la suite d'une sortie mal maîtrisée de Stéphane Ruffier, Zaderaka égalisait de fort belle manière et remettait les deux équipes à égalité au score. Terrible désillusion.