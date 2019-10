Sondage - Laurent Blanc sur le banc de l'OL ? Ça vous plaît !

Annoncé parmi les possibles successeurs de Sylvinho à l'OL, Laurent Blanc est le profil qui vous plaît le plus.

L'aventure de Sylvinho à n'aura duré que quatre mois. Faute de résultats (sept matches d'affilée sans victoire en ), l'entraîneur brésilien a été écarté par Jean-Michel Aulas, même s'il était le choix de Juninho pour ouvrir une nouvelle ère à l'OL. Désormais, dans cette période d'incertitudes, la direction du club rhodanien va devoir faire le bon choix pour rapidement se relever et retrouver rapidement le podium.

Laurent Blanc à l'OL ? Ça vous plaît !

Alors que des premiers noms sont apparus dans les médias concernant la succession du Brésilien, celui du Français Laurent Blanc est celui qui revient avec le plus d'insistance. Ainsi, la rédaction de Goal vous avait demandé mardi matin si le profil de l'ancien entraîneur du et des Girondins de jouissait du meilleur profil pour reprendre en main l'OL ? Et force est de constater qu'une arrivée de Laurent Blanc à Lyon ne serait pas pour vous déplaire...

Après l'éviction de Sylvinho, Laurent Blanc est-il selon vous le meilleur profil pour reprendre en main l'OL ? Ou préférez-vous un autre candidat (Wenger, Mourinho, Marcelino) ?



Donnez-nous votre avis #TeamOL — Goal (@GoalFrance) October 8, 2019

En effet, sur les 373 votants, vous avez été pas moins de 60% à estimer que l'ancien sélectionneur de l'Equipe de France était l'homme de la situation, tandis que 31% d'entre vous opteraient plutôt pour un autre candidat (Mourinho, Wenger et Marcelino sont évoqués). Même tendance sur Facebook (2500 votes) où Laurent Blanc a été plébiscité encore plus largement avec 71% de votes en sa faveur, contre 29% pour un autre candidat.

Si rien n'a encore été décidé du côté de l'Olympique Lyonnais, défait dimanche soir lors du derby face à l'AS Saint-Etienne (1-0), le quotidien L'Equipe croit savoir qu'en cas d'arrivée de Laurent Blanc au sein du club présidé par Jean-Michel Aulas, son ancien adjoint Jean-Louis Gasset, passé par les Verts depuis, serait disposé à l'accompagner.