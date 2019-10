Sondage - La récente série de résultats obtenus par l'OM est-elle préoccupante ?

L'Olympique de Marseille, battu à Amiens (3-1) a obtenu 3 points sur 12 possibles lors de ses dernières sorties. Un bilan préoccupant selon vous ?

L' a poursuivi sa série sans victoire en enregistrant un revers inattendu à Amiens (1-3) , vendredi soir en ouverture de la neuvième journée de .

La récente dynamique de l'OM, qui reste sur une série de 4 matchs sans victoire, n'incite pas à l'optimisme pour la suite.

Après la rencontre, André Villas-Boas a admis que la situation n'était pas facile : "Après , on n'a pas été capables de gagner les points. On va perdre plusieurs places dans le classement, on doit tout faire en octobre. Revoir nos ambitions au classement ?

C'est trop tôt. Les autres n'ont pas joué encore. Mais ce sont des opportunités qu’on rate… On a toujours des qualités, cela donne aussi de l'expérience aux jeunes joueurs. Mais le plus important, ce sont les points et nous sommes dans une situation difficile maintenant" , a-t-il indiqué.

