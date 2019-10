Sondage - Dauphin du PSG, Nantes peut-il être la surprise de la saison en Ligue 1 ?

Nantes s'est imposé face à Nice (1-0) et est situé à seulement 2 points du PSG au classement. De quoi en faire la surprise de la saison selon vous ?

a continué sur sa bonne dynamique, samedi soir, en s'imposant face à Nice (1-0). Désormais, l'équipe est située à la seconde place du classement de , à seulement deux points du PSG.

Fort d'une défense très performante (5 buts encaissés, seuls le PSG et Reims font mieux), l'équipe dirigée par Christian Gourcuff a mis les ingrédients afin de gagner les matches et surtout, procurer des émotions, selon son coach.

"On a 19 points déjà, ce n’est pas rien. L’équipe progresse collectivement, c’est incontestable. Des joueurs se révèlent aussi et prennent confiance. Il n’y a pas de risques d’enflammade car c’est un groupe qui est sain. C’est aussi un groupe qui aime jouer au foot et c’est important. Le foot, c’est aussi des émotions et je pense que les joueurs, à travers des prestations comme celles-là, ressentent quelque chose", a indiqué le technicien après le succès face à Nice.

Que pensez-vous du FC Nantes ? Selon vous, l'équipe peut-elle être la surprise de la saison en ? N'hésitez pas à donner vos avis sur nos réseaux sociaux.

Le FC Nantes peut-il être la surprise de la Ligue 1 selon vous ?