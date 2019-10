Bordeaux et Montpellier assurent, Brest se redresse… Le résumé de la soirée en Ligue 1

5 rencontres de la 9e journée de Ligue 1 se sont tenues ce samedi. Elles ont notamment vu Bordeaux et Toulouse survoler des derbies.

Plusieurs rencontres intéressantes de la 9e journée du championnat et elles ont été riches en buts. La rencontre la plus prolifique s’est tenue à , où s’est adjugé le derby de la Garonne haut la main. Il y a aussi eu le succès convaincant de au détriment de Bordeaux. Des équipes de bas de tableau se sont aussi rebiffées, telles que Brest et . Enfin, est revenu sur les talons du PSG en signant une courte mais précieuse victoire face à Nice.

retombe dans ses travers

Alors qu’ils avaient enchainé les succès ces derniers matches, les Monégasques ont renoué avec leurs défaillances lors d’un déplacement à La Mosson. Contre le MHSC toujours bon pour faire déjouer ses adversaires, l’équipe de Jardim s’est montrée impuissante. Elle s’est réveillée en fin de rencontre grâce à sa doublette Ben Yedder-Slimani, mais c’était trop tard pour espérer sauver le nul. Les Pailladins avaient déjà assuré la victoire grâce à des réalisations de Pedro Mendes, de Mollet et de Delort.

De Preville inspire Bordeaux

Tout comme Montpellier, Bordeaux est également sorti facilement vainqueur d’un duel régional. Les Girondins ont triomphé au Stadium contre Toulouse. Il ne leur a fallu qu’une minute de jeu pour débloquer la situation grâce à Nicolas De Préville. Ce dernier s’est montré très aise puisqu’il s’est offert ensuite deux passes décisives, jouant un grand rôle dans la belle victoire des siens (3-1). L’honneur du Téfécé a été sauvé par le Grec Koulouris.

Brest se relance

Autre équipe à s’être imposée par deux buts d’écart ce samedi c’est le . Sans victoire depuis le 24 aout dernier, les Finistériens ont aisément dominé le . La partie a été pliée dès la première période avec des buts signés Faussurier (11e) et Castelleto.

Nantes garde le cap

Le FC Nantes de Christian Gourcuff n’en finit plus de surprendre. Les Canaris ont récolté leur sixième succès de la saison en disposant de Nice. Le bras de fer face aux Aiglons a été disputé, mais ils ont su forcer la décision en fin de partie. C’est le talentueux Simon Moses qui a délivré les siens en plaçant une tête victorieuse à la 86e sur une passe de Kader Bamba.

Dijon confirme son réveil

Pour finir, Dijon, qui n’avait remporté qu’un seul de ses sept premiers matches, vient d’en aligner deux de suite. Les Bourguignons ont réussi le pari de faire tomber le RC . Un seul but a été suffisant à leur bonheur et il a été marqué par Stephy Mavididi. En gagnant, le DFCO se retrouve barragiste. Un succès qui offre aussi du baume au cœur à l’entraineur Stéphane Jobard au sortir d’une semaine très compliquée.