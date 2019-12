Villas-Boas, Amavi… Les réactions après OM-Bordeaux (3-1)

L’OM a prolongé sa belle série en L1 à la suite de sa victoire contre Bordeaux. Les Phocéens étaient aux anges au coup de sifflet final.

Marseille n’a pas manqué à sa tâche dimanche lors de la réception de . Malgré une première période difficile, les Olympiens ont réussi à l’emporter. Ils en sont à six victoires de rang désormais. Logiquement, c’est la satisfaction qui prédominait dans leur camp après la partie. Les Bordelais, eux, n’ont pu que constater les dégâts.

Laurent Koscielny (défenseur de Bordeaux sur Canal+) : « Ces trois buts, ce sont trois ballons perdus. A un partout, ils ont repris confiance. C'est dommage, car sur la première mi-temps, on fait de bonnes choses. On était venu là pour jouer avec nos principes de jeu et on l'a bien fait je pense. Après, le match c'est 90 minutes et sur la seconde période, on n'a pas été au niveau de l'OM. On a joué avec le feu et on s'est brûlé. C'est comme ça, on apprend aussi. On a de jeunes joueurs et ils ont envie de progresser. Ça va nous servir pour plus tard. »

Jordan Amavi (défenseur de l’OM sur Canal+) : « Mon but ? Ça fait du bien. C'est mon premier but en championnat avec l'OM. Dans un stade plein comme ça...Quand on regarde d'où je reviens, ça fait plaisir franchement. Le coach nous a appris à ne pas lâcher jusqu'à la fin. A continuer à jouer, ne pas paniquer et ce soir on a montré de quoi on était capables. On a la qualité et ce soir, on est récompensés une fois de plus. »

Morgan Sanson (milieu de terrain de l’OM sur Canal+) : « Le pressing ? C'était une consigne depuis le début du match, mais on a eu un peu de mal à le faire en première période. Surtout les déplacements de De Préville et Adli qui nous ont causés beaucoup de soucis dans notre dos. On a réussi à les faire déjouer en deuxième période et ça a payé car on a gagné. Ça ne se présentait pas comme on le voulait. Mais on est restés confiants. On s'est dit qu'il suffisait d'un but pour qu'on relance la machine. C'est ce qu'on a réussi à faire et après le Vélodrome nous a suivi. 6e victoire consécutive ? Oui, les résultats amènent la confiance. On a un leader qui est le coach qui arrive à nous faire tous nous surpasser. Et on tire tous dans le même sens. »

Andre Villas-Boas (entraineur de l’OM sur Canal+) : « On a eu plus d’intensité en deuxième période. Le premier but nous a offert la confiance. On a bien contrôlé le match tactiquement. Mandanda n’a presque pas eu d’arrêt à faire. Avec Payet comme neuf ça nous a aidés après la pause. Nos latéraux sont montés aussi et ça a fonctionné mieux (...) C’est la qualité des joueurs qui fait la différence. Notre état d’esprit est très bon cette saison. Avec notre série de six matches, on se sent plus forts également. On a écarté un adversaire direct aujourd’hui, mais j’espère que d’ici la trêve, on va encore creuser l’écart. »