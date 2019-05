Son confiant pour la finale de Ligue des champions : "J'espère être en feu"

L'attaquant des Spurs est impatient de disputer la finale de la Ligue des champions contre Liverpool et pense arriver en bonne forme à Madrid.

Heung-Min Son est l'un des grands artisans de la belle campagne européenne de cette saison. Si l'international sud-coréen n'a pas été le héros de la demi-finale retour face à l' Amsterdam, sa présence a été déterminante pour les Spurs face au club néerlandais mais aussi tout au long de la compétition, surtout en quarts de finale à l'Etihad Stadium, avec un doublé inscrit face aux Citizens en l'absence de Harry Kane.

Régulier depuis son arrivée à Tottenham, l'attaquant de 26 ans a passé le cap des vingt buts, toutes compétitions confondues cette saison avec les Spurs. Dans une interview accordée à The Evening Standard, Heung-Min Son s'est montré confiant à un peu plus de deux semaines de la finale de Ligue des champions contre Liverpool. L'international sud-coréen espère être en grande forme pour le match le plus important de sa carrière.

"C'est incroyable d'être en finale de C1"

"Je pense que tout le monde a besoin de ce temps pour se reposer. Nous essayons d’être aussi en forme que possible pour pouvoir tout donner dans ce match. Je suis un gars vraiment très positif et c'est l'un des meilleurs sentiments de jouer en finale de la . Je veux simplement m'assurer que je suis prêt pour chaque balle et chaque seconde. C'est dans trois semaines, alors tout est entre nos mains. J'espère que je serais en feu !", a avoué l'attaquant de Tottenham.

Heung-Min Son redescend petit à petit de son nuage et a hâte de disputer sa première finale de Ligue des champions : "La semaine a été folle. Nous avons passé le mercredi dernier à faire la fête. Nous étions si heureux. Et puis j’ai réalisé que je ne pouvais pas jouer dimanche et j’étais triste. Mais nous sommes toujours en finale de la Ligue des champions et c'est tellement incroyable. Je ne veux pas parler de gagner ou de perdre".

"Nous avons du temps pour se préparer pour ce match important. Gagner la Ligue des champions signifie beaucoup, mais perdre serait très douloureux pendant très longtemps. Nous voulons juste être prêts et nous verrons ensuite ce qui se passe. est une équipe solide, donc notre façon de jouer sera importante", a ajouté l'international sud-coréen, auteur de quatre buts en onze matches de Ligue des champions cette saison.