Solskjaer soulagé de la victoire de Manchester United : "Un peu chanceux, un peu par hasard"

Le but dévié de Rashford dans les arrêts de jeu a amené l'équipe de Solskjaer à moins de deux points du leader Liverpool, qu'ils jouent le 17 janvier.

Ole Gunnar Solskjaer a admis que la victoire de contre les Wolves mardi était «un peu due au hasard» - mais il était ravi de voir les Red Devils raviver une tradition de club avec un but en toute fin de match, dans le Fergie Time. Le tir de Marcus Rashford dans le temps additionnel a dévié Romain Saiss et dans le coin inférieur droit pour amener Manchester United à moins de deux points du leader de la , .

Dans un match avec peu d'occasions, Manchester United a été récompensé après avoir montré plus d'efforts que ses adversaires tout au long des 90 minutes. Solskjaer était évidemment ravi de la victoire tardive, aussi chanceuse qu'elle ait pu être. "Un peu chanceux, un peu due au hasard, mais c'est ce qui arrive lorsque vous mettez des équipes sous pression", a déclaré Solskjaer après le match. "C'était un point que nous avons soulevé au début de la saison lors d'une rencontre".

"Nous n’avons pas gagné beaucoup de points vers la fin des matchs et nous en avons une tradition dans ce club. Cela s'est produit tellement de fois et maintenant nous avons gagné pas mal de points vers la fin des matchs et c'est à la fois un aspect mental et physique. Nous avons maintenant un groupe plus robuste à la fois mentalement et physiquement. Nous avons traversé des périodes d'entraînement difficiles, joué beaucoup de matchs et ils sont de plus en plus en forme", a ajouté le Norvégien.

Solskjaer ne veut pas s'emballer, mais est prêt à "grimper au classement"

"Plus vous êtes en forme, plus vous pouvez en faire. Mais mentalement aussi, cela vous donne un coup de pouce en sachant que vous pouvez gagner des matchs vers la fin", a conclu Solskjaer. Manchester United n’a pas toujours eu une période facile contre les Wolves lors de leurs récentes rencontres, et Ole Gunnar Solskjaer était heureux d’enregistrer sa première victoire en championnat contre l’équipe de Nuno Espirito Santo.

Avec le haut du classement à portée de main et un énorme affrontement avec Liverpool à venir très prochainement, les discussions sur une véritable course au titre commencent à se faire autour d'Old Trafford - mais Solskjaer insiste sur le fait que lui et son équipe restent concentrés : "Nous n’avons pas joué aussi bien que nous le voulions, mais nous avons gagné un match contre une équipe très difficile à affronter", a-t-il déclaré.

"C'est la première ligue de la victoire pour moi contre eux. Il n'y a jamais eu beaucoup de buts dans les matchs mais pour moi c'est un grand pas en avant, que vous ne jouez pas bien mais que vous gagnez. Nous nous concentrons simplement sur le prochain match. Je suis très ennuyeux mais nous ne pouvons pas trop nous dépasser. Nous sommes dans une position décente pour le moment, mais la saison n’a même pas atteint la mi-course. L'année a été positive en termes de résultats. C'est un groupe qui est maintenant physiquement et mentalement prêt à grimper au classement", a conclu l'entraîneur des Red Devils.