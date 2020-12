Manchester United - Paul Scholes sur Bruno Fernandes : "Il est meilleur que moi"

Paul Scholes est impressionné par les prouesses de Bruno Fernandes depuis son arrivée. Il ne s'en cache pas : le Portugais est d'un niveau supérieur.

Depuis son arrivée à , il n'a jamais cessé d'impressionner. Encore décisif le week-end dernier face à Leicester (2-2), Bruno Fernandes a de nombreux admirateurs. Et non des moindres. Parmi eux, Paul Scholes, ancienne gloire du club, lequel a déclaré que le Portugais est un meilleur joueur qu'il ne l'était durant sa carrière.

Arrivé en provenance du Sporting il y a un an, Bruno Fernandes a permis à Manchester United de franchir un cap. Ses buts et ses passes décisives ont en effet propulsé les Red Devils dans la course au titre en , malgré une désillusion regrettable en Ligue des Champions pour les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer.

"J’aimerais jouer avec lui, probablement derrière lui"

Paul Scholes a été impressionné par le joueur de 26 ans, qui, selon lui, a débloqué le côté créatif de United. "Ce qu'il fait est vraiment phénoménal", a déclaré Scholes sur le site officiel du club. "Je pense que si vous regardez, depuis qu'il est ici, United serait en tête de la ligue, avec plus de points que , ce qui est étrange à penser parce qu'ils ont eu un si mauvais départ en début de saison. Eh bien, vous pensiez que c'était un mauvais début de saison, mais ils sont toujours là et je pense qu'ils ne peuvent que s'améliorer. Les chiffres qu’il a produits sont tout simplement ridicules, espérons qu’il continuera", a ensuite ajouté l'ancien maître à jouer de United, totalement sous le charme.





Bruno Fernandes a été décisif à 31 reprises en 28 apparitions en Premier League pour les Red Devils, qui sont quatrièmes, à cinq points de Liverpool avec un match en moins. Paul Scholes, lui, était la vedette de United dans les années 1990 et 2000, remportant 11 titres de Premier League, trois et deux Champions Leagues, mais il estime que Fernandes, un milieu de terrain décrit comme ayant étant un facteur x par le manager Ole Gunnar Solskjaer, est un joueur d'une qualité encore supérieure.

"Il est meilleur que moi. Il est différent de moi. Il marque plus de buts que moi, il crée plus de buts que moi. J’aimerais jouer avec lui, probablement derrière lui, ce serait bien - mais non, il a été sensationnel, une grande différence. Je pense qu'avant de rejoindre l'équipe, United pouvait difficilement créer quelque chose. Mais maintenant, ils semblent pouvoir marquer trois, quatre ou cinq buts à chaque match", a enfin analysé Paul Scholes. Désormais, reste à trouver un équilibre défensif pour réellement performer.