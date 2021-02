Januzaj : "Je n'ai rien à prouver à Manchester United"

L'ailier belge a affirmé qu'il n'y aura pas de motivation supplémentaire chez lui à l'heure de défier son ancienne équipe de MU en C3.

La star de la Real Sociedad, Adnan Januzaj, a insisté sur le fait qu'il attendait avec impatience ses prochaines retrouvailles avec Manchester United. Impatient, mais pas revanchard. "Je n'ai rien à prouver à personne à quel point je suis bon", a-t-il lâché.

Sociedad et United devraient se rencontrer jeudi soir lors des seizièmes de finale de la Ligue Europa, Januzaj retrouverait ainsi le club où il a commencé sa carrière professionnelle. L'ailier belge a été en difficulté lors de son séjour de six ans à Old Trafford en 2017 en raison d'un faible temps de jeu, mais il est certain de ne pas en manquer lors du duel contre les Red Devils, jeudi au Juventus Stadium de Turin.

Januzaj a déclaré à ESPN avant cette confrontation : "Je n'ai à prouver à personne à quel point je suis bon, je dois juste croire en moi, faire mes matchs et être heureux. Je suis vraiment content d'y retourner, le club que j'aime. Une fois sur le terrain, il n'y aura plus d'amis car évidemment, je joue pour un autre club maintenant et je veux aussi gagner le match. Je veux passer avec mon équipe. Je suis vraiment content d'y retourner pour voir les gens mais une fois que je serai sur le terrain, il n'y aura plus d'amis."

"A MU, je n'avais pas le bon coach pour me pousser"

Après deux ans passés à l'académie, Januzai a été intégré à l'équipe première de Man Utd en 2013 et a joué 63 matchs dans toutes les compétitions pour les Diables Rouges, signant au passage cinq buts.

C'est Sir Alex Ferguson qui a offert au Belge ses premiers pas Manchester avant que David Moyes ne lui confie un rôle de premier plan dans le onze de départ, mais sa situation s'est détériorée après le limogeage du patron écossais en avril 2014. Januzaj s'est retrouvé mis à l'écart sous la direction de Louis van Gaal et Jose Mourinho, et a finalement pris la décision de rejoindre la Sociedad afin de relancer sa carrière.

"J'avais Fergie et David Moyes, des entraîneurs qui croyaient en moi, mais d'autres sont venus et ils voulaient un peu plus d'expérience dans l'équipe", a déclaré le joueur de 26 ans à propos de son passage avec les Red Devils. "J'étais un jeune garçon et quand vous êtes jeune, vous devez vous taire et faire ce que les gens vous disent de faire. Je n'avais pas le bon entraîneur pour me pousser. Par exemple, quand Van Gaal est arrivé, je jouais un match sur six donc c'était difficile et je me suis dit" qu'est-ce que je fais ici? " La première saison sous Moyes, j'avais du temps pour me montrer. A Manchester United, le plus décevant était que je n'obtenais pas de matchs."