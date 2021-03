Solskjaer : "Haaland a toujours eu la personnalité pour atteindre le sommet"

Le Norvégien dit avoir immédiatement vu le potentiel de son compatriote en l'entraînant à Molde.

Erling Haaland a toujours eu la "personnalité" pour atteindre le sommet, selon Ole Gunnar Solskjaer, qui a décrit l'attaquant lié à Manchester United comme un vainqueur depuis son jeune âge. Erling Haaland attire l'attention des meilleurs clubs de toute l'Europe à l'approche de la fenêtre de transfert estivale, s'étant imposé comme l'un des attaquants les plus prolifiques de la Bundesliga et de la Ligue des champions au cours de la campagne 2020-2021.

Ole Gunnar Solskjaer n'a pas été surpris par la montée en puissance rapide de l'attaquant de 20 ans après avoir travaillé avec le jeune phénomène au début de sa carrière à Molde, affirmant que son potentiel était clair à l'adolescence. Lorsqu'on lui a demandé s'il savait qu'Erling Haaland allait devenir le joueur qu'il est aujourd'hui, l'entraîneur de Manchester United a déclaré à Sky Sports : "Ouais. Vous pouvez voir sa personnalité".

"Il est venu à 16 ans, bien sûr, on ne sait jamais avec des blessures, il a très mal souffert avec les genoux quand il est venu. Mais je pouvais voir quelqu'un avec une personnalité. Je me souviens qu'il a vaincu et mis nos défenseurs centraux et nos milieux de terrain centraux, deux gros et énormes gars, il les a mis au sol et leur a demandé de se lever. C'est un gagnant. Il a une grande personnalité, bien sûr", a ajouté l'entraîneur norvégien.

"Haaland prouve à tout le monde à quel point il est bon joueur. Nous avons joué contre le Zenit lors des barrages de la Ligue Europa et l’arbitre est venu me voir après et a dit : "Il jouera bientôt en Ligue des champions". Nous le savions. C'est une personnalité de premier plan. J'ai joué avec Alf (ndlr le père d'Erling Haaland), il est un peu old school à cet égard. C'est un gagnant", a conclu l'entraîneur de Manchester United.

Les Red Devils faisaient partie d'un certain nombre de clubs crédités d'un intérêt pour Haaland lorsqu'il a fait irruption sur la scène continentale au Red Bull Salzburg au cours de la première moitié de la saison 2019-20. Dortmund a fini par remporter la course à la signature du Norvégien en janvier de l'année dernière, mais United a été pressenti de relancer sa poursuite lorsque la fenêtre de transfert rouvrira. Solskjaer a admis qu'il surveillait de près les progrès de Haaland début février, mais n'a finalement pas confirmé qu'il souhaitait l'amener à Old Trafford.

"Erling aura une carrière fantastique. Je suis Erling. Je l'ai toujours dit. Il se débrouille incroyablement bien pour Dortmund, donc nous verrons où il finira", a-t-il déclaré. "Nous ferons ce que nous pouvons pour devenir une meilleure équipe, puis il fera ce qu'il peut pour devenir un meilleur joueur." Haaland a immédiatement été étincelant après son transfert à Westfalenstadion de Salzbourg, marquant 13 buts lors de ses 15 premières apparitions en Bundesliga pour le BVB.

Il a atteint des sommets encore plus élevés lors de sa première saison complète dans l'effectif de Dortmund, trouvant le chemin des filets 33 fois en 31 apparitions toutes compétitions confondues. Erling Haaland a marqué 10 buts en Ligue des champions, l'attaquant menant actuellement la course pour devenir le meilleur buteur de la compétition avant une confrontation en quart de finale avec Manchester City - qui serait également en lice pour le signer cet été.