Manchester City - Borussia Dortmund, Pep Guardiola "ne regrette pas" le départ de Sancho

Parti à 14 ans de Manchester City, Jadon Sancho va retrouver les Citizens en Ligue des Champions. De quoi lui donner l’envie de se surpasser ?

Il a été l’un des pionniers anglais à faire le choix de quitter son île natale pour aller exploser du côté de la Bundesliga. Au Borussia Dortmund depuis 2015, Jadon Sancho a réussi son pari de s’imposer chez les Marsupiaux alors qu’il n’avait pas encore passé la majorité.

Elément indispensable du BvB, l’international anglais va retrouver Manchester City, en quarts de finale de la Ligue des Champions, ainsi en a décidé le tirage au sort effectué vendredi. Six ans après, il va donc affronter son club formateur et tenter de lui prouver qu’il a eu tord de ne pas miser sur lui.L’entraîneur-chef de Manchester City, Pep Guardiola, a insisté sur le fait qu'il ne regrettait pas que Jadon Sancho ait quitté le club en 2017 pour rejoindre le Borussia Dortmund.

Interrogé sur la trajectoire de Sancho, Pep Guardiola assure que le club n’a aucun regret dans le fait d’avoir vu un jeune espoir de l’Academy mettre les voiles.

"Je l'ai dit à plusieurs reprises, ce n'est pas un regret. Il a décidé. Il va très bien", a déclaré Guardiola après que son équipe ait tiré Dortmund en quart de finale de la Ligue des champions vendredi.

"Félicitations, c'est un joueur exceptionnel. C'est un joueur de l'équipe nationale de grande qualité, qui se débrouille très bien à Dortmund.

Si Guardiola et City n’ont pas de regrets, c’est surtout parce que le club avait fait à l’époque une offre de contrat au jeune joueur. Mais en raison des inquiétudes concernant ses potentielles minutes avec l’équipe première, Sancho avait fait le choix de partir et a été vendu pour 9 millions d'euros et est devenu l'un des meilleurs joueurs de la Bundesliga.

«Nous voulions qu'il reste, mais il a décidé de partir, et lorsque les gens décident de partir, tout ce que nous pouvons faire est de [les laisser] partir.

"Je lui souhaite bonne chance, sauf quand il joue contre nous. Aucun regret. S'il est heureux, je suis heureux."

Lorsqu'on lui a demandé ce qui aurait pu être si Sancho était resté, Guardiola a répondu: "Personne ne sait. Peut-être qu'il serait resté et que nous n’aurions pas bien joué ou mieux joué. Chaque décision faite dans la vie nous mène là où on en est aujourd’hui.

Forfait pour les rencontres internationales avec l’Angleterre, Sancho devrait être en forme pour les matchs contre City les 6 et 14 avril.