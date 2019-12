Solskjaer compare Rashford à Cristiano Ronaldo

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a décrit son attaquant Marcus Rashford comme étant un phénomène, osant même le comparer à CR7.

Ole Gunnar Solskjaer a de nouveau fait une comparaison entre Marcus Rashford et Cristiano Ronaldo après la victoire de sur United. Rashford a marqué son 11e but de la saison en - son meilleur total sur un exercice - participant ainsi au large succès des siens en ce jour de Boxing Day (4-1).

Solskjaer a déjà comparé le joueur de 22 ans à l'ancienne star mancunienne Ronaldo. Il l'a donc fait de nouveau après la superbe tête victorieuse de l'international anglaise pour la réalisation de 3-1. "C'est un vrai phénomène physique. Il prend soin de lui, travaille dur dans le gymnase", a déclaré Solskjaer lors d'une conférence de presse. "Quand vous avez cette détente, il s'agit simplement d'avoir du courage et de monter là-haut. Je me souviens d'un garçon avec qui je jouais et qui utilisait assez bien sa tête lorsqu'il était devant les buts. Et nous les comparons assez souvent. Donc, c'est une autre corde à l'arc de Marcus et que Cristiano utilisait également à cet âge".

Rashford n'a pas été le seul Mancunien a été couvert d'éloges par Solskjaer jeudi soir. C'est aussi le cas d'Anthony Martial. Aligné en pointe, le Français a mis un doublé. Il compte désormais six buts en championnat et son coach a a déclaré que son équipe devait faire un meilleur usage de l'attaquant français. "La clé est de lui donner le ballon. Ce n'est pas lui qui descendra pour aller les chercher", a-t-il déclaré. "Nous devons lui donner le ballon et l'alimenter. Je pense que les garçons l'ont dit plusieurs fois eux-mêmes. Nous devons servir Anthony davantage, jouer plus vers l'avant. Surtout que pour Anthony, il est important de toucher beaucoup le ballons alors qu'il se sent dans le jeu. Aujourd'hui, c'était presque le même but qu'il a marqué contre [Manchester] City. Et il aurait même pu signer un triplé"