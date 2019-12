Manchester United-Newcastle (4-1) - Les Diables Rouges déroulent

D'abord menés au score, les Mancuniens n'ont fait qu'une bouchée de Newcastle ce jeudi soir, affichant un visage offensif particulièrement séduisant.

Ce n'est un secret pour personne, cette équipe de est capable du meilleur comme du pire cette saison. Ce jeudi soir, c'est la malheureuse équipe de qui en a fait la douloureuse expérience sur la pelouse d'Old Trafford, s'inclinant lourdement (4-1) face à des Diables Rouges qui restaient pourtant sur un revers mérité face à la lanterne rouge quelques jours plus tôt (2-0). Montagnes russes.

Et ce manque de régularité s'est justement de nouveau fait ressentir dans ce match. Malgré une composition particulièrement offensive sur le papier alignée par Ole Gunnar Solskjaer, les Mancuniens débutaient en effet la rencontre non sans certaines difficultés, gênés par la bonne organisation adverse. Après un premier quart d'heure somme toute équilibré, ce sont bien les visiteurs qui ouvraient le score par l'intermédiaire de Matthew Longstaff (17e).

Piqués au vif, les Mancuniens se réveillent... et déroulent

Heureusement pour les locaux, leur réaction rapide allait les empêcher de douter. Titularisé à la pointe de l'attaque, le Français Anthony Martial armait une lourde frappe du pied droit à l'angle de la surface de réparation adverse et faisait trembler les filets suite à une intervention mal maîtrisée de Dubravka (24e). Un premier cadeau, qui permettait aux locaux de reprendre confiance. Avant de dérouler.





Car galvanisés par cette égalisation, les Diables Rouges inscrivaient deux nouveaux buts avant la pause. D'abord, grâce à une nouvelle réalisation du jeune Mason Greenwood, dont la frappe sèche venait heurter la barre transversale de Newcastle avant de faire mouche (36e). Puis, grâce à un but signé Marcus Rashfod, lequel reprenait victorieusement de la tête un bon centre venu de la droite juste avant la mi-temps (41e).

Au retour des vestiaires, Newcastle n'était guère plus inspiré et l'entrée de Paul Pogba apportait une dimension technique encore supérieure aux hommes d'Ole Gunnar Solskjaer. Dès la 51e, ces derniers aggravaient la mise grâce à un doublé d'Anthony Martial, qui profitait d'une passe en retrait hasardeuse pour aller remporter son face à face avec Dubravka d'un brillant ballon piqué. D'abord mené au score, Manchester United a su puiser dans ses ressources mentales pour inverser la rencontre et remporter trois points essentiels, lui permettant de remonter à 7ème place de .