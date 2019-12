Sociedad-Barça - Odegaard aurait pu signer à Barcelone avant Madrid

Avant d'affronter le Barça ce week-end, le Norvégien a raconté qu’il aurait très bien pu signer en faveur des Catalans en 2015.

Prêté par le à la , Martin Odegaard pourrait rendre un grand service à son propriétaire ce samedi en (16h) en battant le , quatre jours avant le tant attendu Clasico. Et ce serait un joli signe du destin, puisque le prodige norvégien aurait tout simplement pu signer en faveur des Catalans en 2015, lorsqu’il avait préféré rejoindre le rival madrilène.

"Croyez-moi, les équipes qui ont appelé mon père (qui est également son agent, ndlr) à l’époque étaient très nombreuses. D’ailleurs, mon père s’est rendu à Barcelone une fois, mais ça ne s’est pas fait", a raconté Odegaard lors d’une interview accordée au quotidien local Noticias de Gipuzkoa.

Odegaard : "Messi ? Waouh, il est incroyable"

Son style de jeu aurait-il collé avec celui du Barça ? L’international norvégien répond par l’affirmative. "Ça aurait pu, a-t-il concédé, avant de se rappeler qu’il appartenait au Real. Après, je pense que le Real aussi veut gagner et bien jouer, avec un style offensif, mais je ne sais pas… J’adore le football espagnol, toutes les équipes ici jouent bien."

Au Barça, Odegaard aurait pu jouer avec le grand Lionel Messi, mais le fait de l’affronter n’est pas non plus pour lui déplaire. "Lui et Cristiano Ronaldo sont les meilleurs joueurs du monde, c’est toujours spécial de jouer contre eux. Messi, j’aime son style, c’est clair. J’aurais pu apprendre beaucoup de lui, mais je ne compare ni mon jeu ni rien d’autre avec lui (rires). Waouh, il est incroyable", a conclu le milieu offensif.