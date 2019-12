Barça-Real - Insécurité, arbitre, enjeu… Carvajal se confie avant le Clasico

Lors d’un évènement promotionnel, le latéral droit du Real Madrid a souhaité «le meilleur» à l’arbitre du Clasico, M. Hernandez Hernandez.

Le Clasico entre le et le , programmé mercredi 18 décembre au Camp Nou, s’annonce tendu. Entre les manifestations prévues aux abords du stade et l’enjeu énorme de la rencontre, il faudra s’attendre à tout.

Concernant les rassemblements, le latéral droit madrilène Dani Carvajal ne s’inquiète pas, et fait confiance aux forces de l’ordre. «Nous sommes tranquilles. On veut que la partie se joue dans des conditions de sécurité optimales. Je ne sais pas si c’était une erreur ou non de déplacer le match. Après, c’est toujours plus facile de juger, mais on jouera où on nous demande de le faire», a-t-il expliqué lors d’un évènement organisé par l’un de ses sponsors.

Hernandez Hernandez ? Un "grand arbitre"

Après l’extra-sportif, Carvajal s’est montré plus loquace lorsqu’il a été question de l’aspect sportif. À commencer par le temps de repos, qui sera supérieur pour les Blaugrana. «On a moins d’heures pour récupérer, c’est vrai, d’autant plus après un match éprouvant comme celui de Valence ! Ça va se sentir dans les jambes», a fait remarquer Carvajal, avant d’aborder le sujet de l’arbitre désigné pour la rencontre, M. Hernandez Hernandez.

«On le connait tous très bien, a rappelé Carvajal. C’est un arbitre des Iles Canaries, un grand arbitre. Mon impression ? Rien, je lui souhaite le meilleur, c’est tout», a conclu Carvajal. Pour rappel, après 15 journées de , le Barça et le Real trônent actuellement en tête de la avec 34 points chacun, mais les Catalans sont devants à la différence de buts.