Skriniar blessé, le PSG a déjà identifié son remplaçant et il joue en Ligue 1

Confronté à une longue indisponibilité de Milan Skriniar, le PSG songe à un joueur du championnat français pour faire le nombre en défense.

L’année 2024 commence de manière mitigée pour le PSG. Si le club francilien a fait le boulot sur le terrain en gagnant mercredi soir son 12e Trophée des Champions face à Toulouse (2-0). En dehors, en revanche, la situation est quelque peu préoccupante. En l’espace de quelques jours, les champions de France ont perdu deux éléments sur blessure et pour une assez longue durée. Milan Skriniar a rejoint Gabriel Moscardo à l’infirmerie.

Le PSG obligé de se renforcer en défense

Le défenseur slovaque s’est blessé lors de l’opposition face au TFC (remplacé par Lucas Beraldo à un quart d’heure du terme). Les examens médicaux qu’il a passés ont révélé une sérieuse blessure à la cheville. Celle-ci nécessite une opération chirurgicale et plusieurs mois d’arrêt. Ce qui signifie que sa saison 2023/2024 est probablement terminée.

En perdant Skriniar, le PSG se retrouve sérieusement démuni en défense. Avec le départ d’Achraf Hakimi pour la CAN, et en sachant que Nuno Mendes et Presnel Kimpembe ne sont toujours pas disponibles, Luis Enrique n’a aujourd’hui que cinq défenseurs valides à sa disposition. Lucas Hernandez, Nordi Mukiélé, Marquinhos, Danilo et Beraldo sont les seules options dont il dispose pour quatre postes et pour environ un mois.

Une recrue à 50 millions pour Paris

Devant une telle situation, Paris n’a d’autres alternatives que de retourner sur le marché des transferts pour dénicher un nouvel arrière. Et c’est ce qu’il compte faire selon les dernières rumeurs qui circulent. La direction aurait déjà identifié l’élément à enrôler dans les plus brefs délais. Il s’agit du jeune lillois Leny Yoro (18 ans). L’international espoir français a d’ailleurs tapé dans l’œil du coach parisien lors de la dernière confrontation entre les deux équipes en championnat (1-1, 17 décembre).

Arracher Yoro aux Dogues ne sera cependant pas une mince affaire. Le LOSC, qui est engagé dans la course du haut de tableau en Ligue 1 ainsi qu’en Europa Conférence League, n’a aucune envie de laisser filer l’un de ses meilleurs joueurs. A moins d’une offre de 50 millions d’euros, le PSG ne peut donc envisager affaiblir en plein milieu de la saison l’un de ses rivaux sur la scène nationale. Notons aussi que le Real surveillerait également le jeune prodige nordiste. Affaire à suivre...