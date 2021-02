Simeone n'a "pas de cœur" ni de sens du "plaisir" à l'Atlético Madrid, déclare Filipe Luis

Le défenseur brésilien a travaillé sous la direction de l'Argentin à deux reprises et le considère comme seul responsable du succès des Rojiblancos.

Diego Simeone a connu un tel succès à l'Atlético Madrid parce qu'il n'a "pas de cœur", dit Filipe Luis, ancien protégé de l'Argentin dans le club madrilène, qui dit que l'exigeant tacticien argentin n'a aucun sens du "plaisir" dans son désir général d'être le meilleur. Cette approche a servi le Sud-Américain au fil des années, avec un passage de 10 ans à la tête des Rojiblancos, remportant un triomphe pour le titre en Liga et des parcours mémorables vers la finale de la Ligue des champions.

Il a remis l'Atlético Madrid en course pour remporter un ou plusieurs trophées majeurs cette saison, le latéral gauche brésilien affirmant que l'ancien joueur de 50 ans est seul responsable des progrès réalisés dans la capitale espagnole au cours de la dernière décennie. Filipe Luis, qui a travaillé deux fois avec un l'exigeant technicien, a déclaré au Daily Mail : "Croyez-moi, ce n’est pas facile de jouer pour Simeone. Il n'a pas de cœur".

"Il ne se dit jamais: "Oh, quel dommage, pauvre petit joueur, il faut que je fasse ceci ou cela". Non. Il décidera de ce qu'il doit décider uniquement pour gagner. Quand il a pris la relève en 2011, l'équipe était à quatre points d'avance sur la relégation et il a fait d'eux des vainqueurs de la Ligue Europa la même saison. Il les a transformés avec le côté monstrueux qu'ils ont maintenant. Ce succès a un nom : Diego Simone", a ajouté le Brésilien.

Simeone à l'Atlético, un bilan monstrueux

"Environ 120 joueurs sont passés par le club depuis son arrivée. Certains sont venus comme des stars et n'ont pas joué, d'autres sont arrivés sans crédibilité et sont devenus des stars. C’est une énorme réussite. Il ne perd pas de temps, jamais. Il ne fera jamais de session d'entraînement : "Ah, amusons-nous aujourd'hui". J'étais un défenseur manquant de confiance en décembre lorsqu'il est arrivé et le meilleur arrière gauche du monde en janvier. C'est la seule personne qui a réussi à obtenir ça de moi", a conclu Filipe Luis, toujours aussi fan d'El Cholo.

Simeone, qui a représenté l'Atlético Madrid en tant que joueur, a été nommé en décembre 2011. Depuis, il a disputé 510 matches sur le banc de touche des Colchoneros, décrochant 307 victoires et ne subissant que 83 défaites. Il a décroché un titre en Liga pendant son règne, ainsi qu'un triomphe en Copa del Rey, deux couronnes en Ligue Europa et quelques Super Coupes de l'UEFA. Malheureusement, Diego Simeone a échoué à deux reprises en finale de la plus grande compétition européenne face au rival madrilène.

Diego Simeone a également été nommé entraîneur de l'année en Espagne à trois reprises, tout en remportant le prix d'entraîneur européen de la saison en 2011-12. Cette saison, l'Atlético Madrid est leader de la Liga et est en bonne voie, malgré une défaite contre Levante, pour remporter à nouveau le titre. L'entraîneur argentin sera en fin de contrat à l'été 2022 et nul ne sait s'il compte continuer l'aventure dans la capitale espagnole, à l'heure actuelle.