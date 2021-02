Débuts laborieux pour Dembélé avec l’Atlético

Moussa Dembélé a connu des débuts délicats avec sa nouvelle formation de l’Atlético, ce samedi contre Levante.

Un mois et demi après son arrivée, Moussa Dembelé a pu effectuer ce samedi ses premiers pas avec l’Atlético Madrid. C’était à l’occasion du match opposant les Matelassiers à Levante. L’ancien lyonnais ne gardera pas un bon souvenir de ce baptême de feu.

Enfin remis de sa blessure à la main, Dembélé a donc pu honorer sa première apparition avec la formation de Diego Simeone. Il est entré à un quart d’heure de la fin en remplaçant Koke, mais il aurait aimé le faire dans de meilleures circonstances puisque les siens étaient menés 0-1.

Dembélé n’était pas en réussite

L’ex-international espoir n’a pas pu changer le cours des évènements. Pourtant, il a eu suffisamment de ballons pour se mettre en évidence. En 16 minutes, il a touché le cuir à 13 reprises. Il a tenté 8 passes, dont 5 réussies. On l’a aussi vu réussir 2 dribbles. En revanche, dans le rôle dans lequel on l’attend, celui du buteur, il a failli. Il a essayé deux frappes et les deux ont fini à côté.

L'article continue ci-dessous

Dembélé est donc resté muet devant les buts adverses, et l’Atlético a fini par prendre un second but dans les arrêts de jeu. Un revers inattendu à domicile et qui vient stopper la très belle série de cette formation.

Les Colchoneros n’avaient jusque-là perdu qu’un seul match cette saison en championnat. C’était contre le rival du Real Madrid. Avec cette contre-performance du jour, ils pourraient d’ailleurs voir les Merengue revenir à trois points derrière au classement dès ce samedi.

Ils tenteront de se relancer dès le week-end prochain lors d’un déplacement à Villarreal. Ça sera juste avant d’accueillir le Real à domicile (7 mars). Dembélé espère avoir un rôle à jouer lors des deux matches, et prouver qu’il peut être un plus pour cette formation.