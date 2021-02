Atlético - Diego Simeone ne se cherche pas d'excuses

Défait à domicile par Levante ce samedi (0-2), l'Atletico pourrait voir son avance fondre ce week-end.

Solide leader de la Liga, l'Atlético de Madrid, imprime un rythme conséquent en tête du championnat d'Espagne. Mais depuis le début d'année 2021, les Colchoneros ralentissent légèrement, et offrent au Real Madrid et au FC Barcelone l'occasion de combler leur retard. Ce week-end, il pourrait être amené à diminuer encore...

En effet, l'Atlético, qui compte toujours un match en retard, s'est incliné sur sa pelouse face à Levante (0-2), ce samedi. Une défaite surprise, qui peut permettre au Real Madrid de revenir à trois points au classement. Autant dire que ce résultat n'est pas vraiment du goût de Diego Simeone, comme il l'a confié face aux médias.

L'article continue ci-dessous

"C'est important d'arriver à accomplir les objectifs fixés"

"La première période a été plate : peu d'occasions des deux côtés, une de Morales, l'autre de Joao Felix... Quelques approximations, mais ça a été plat, sans vitalité, sans vitesse. En seconde période, il y a des débordements sur les côtés, de la présence offensive, des occasions, un tas de corners que l'on aurait pu mieux exploiter...", a d'abord regretté le technicien argentin en conférence de presse, qui ne se cherche pas d'excuses, lui qui a toujours refusé de se voir trop beau cette saison.

"Je ne cherche pas d'excuses, c'est à nous, les entraîneurs, de donner aux joueurs les outils nécessaires pour gagner. C'est important d'arriver à accomplir les objectifs fixés. C'est merveilleux. Mais ce qui est encore plus important, c'est le chemin pour y parvenir. Il y a beaucoup d'obstacles, de la mauvaise chance, de la bonne chance... On est sur ce chemin, on rencontre des obstacles, mais on doit essayer de les surmonter et d'avancer de la meilleure des manières", a-t-il ajouté.

Les Colchoneros n’avaient jusque-là perdu qu’un seul match cette saison en championnat. C’était contre le rival du Real Madrid. Ils tenteront de se relancer dès le week-end prochain lors d’un déplacement à Villarreal. Ça sera juste avant d’accueillir le Real à domicile (7 mars). Un match qui s'annonce décisif pour le titre !