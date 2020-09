Simeone encense Suarez après ses débuts de rêve à l'Atletico Madrid

L'ancienne star de Barcelone a inscrit un doublé avec son nouveau club et son manager a été impressionné par ce qu'il a vu.

Diego Simeone a été plus impressionné par la passe décisive et le mouvement de Luis Suarez que par ses deux buts lors de la victoire 6-1 de l'Atletico Madrid en à Grenade. Luis Suarez est entré en jeu à la 70e minute et a marqué ses débuts à l'Atletico Madrid avec style en réalisant un doublé impressionnant et en mettant en délivrant une passe décisive pour Marcos Llorente, lui aussi entré en jeu en cours de match, ce dimanche.

L'international uruguayen, qui n'a rejoint que vendredi ses coéquipiers après qu'un accord à hauteur de 6 millions d'euros ait été trouvé avec le FC Barcelone, a également obtenu un penalty qui a été annulé par le VAR. Luis Suarez a marqué avec deux types de finitions - l'un une tête brillante et l'autre en suivant bien une action - mais l'entraîneur des Colchoneros, Diego Simeone était très heureux de la façon dont son nouvel attaquant a fait briller Llorente.

Simeone veut de la concurrence en interne

"Ses deux buts ne m'ont pas marqué, mais ses passes décisives, ses courses et son mouvement l'ont fait", a déclaré Simeone après le match. "Les changements nous ont donné un petit plus avec la force de Marcos, la qualité de Vitolo, la clarté de Thomas Partey et Suarez sait ce qu'il a à faire: jouer pour l'équipe". Diego Costa, Angel Correa et Joao Felix étaient ont également inscrit leur nom sur la feuille de match l'Atletico au Wanda Metropolitano alors qu'ils ont enregistré leur plus grande victoire dans un match d'ouverture de championnat sous Diego Simeone.

L'Atletico Madrid a été pressenti pour rivaliser avec le et le Barca pour le titre cette saison et Simeone espère qu'une concurrence accrue pour une place dans le onze de départ pourra lui permettre de tirer le meilleur parti de ses joueurs : "Cela dépendra de notre travail, de la profondeur de notre équipe et de la sécurité des joueurs. L'équipe a été libérée", a-t-il déclaré. "L'arrivée d'un joueur important améliore l'équipe, mais l'équipe fonctionnait déjà très bien. Maintenant, nous allons continuer à jouer match par match, comme toujours".

"L'arrivée de Suarez génère une très bonne compétition interne et si les 23 joueurs acceptent les minutes qu'ils vont obtenir, je suis sûr que nous allons bien jouer. De mon point de vue, quand il s'agit de constituer une équipe, je recherche des gars qui savent performer et qui acceptent quand ils jouent et quand ils ne le font pas. C'est comme ça que les grandes équipes sont formées. C'est ce qui vous donne la possibilité d'avoir plus d'options. C'est ce que nous recherchons saison après saison", a conclu l'Argentin.