Atlético Madrid - Grenade (6-1), baptême de feu réussi pour Suarez

Luis Suarez a a signé trois gestes décisifs lors de sa première apparition avec l’Atlético Madrid, ce dimanche contre Grenade.

48 heures après son transfert de , Luis Suarez honorait ce dimanche sa première apparition avec l’ . Une première qui s’est très bien déroulée pour El Pistolero, puisqu’il a marqué un doublé et offert une passe décisive. Rien que ça !

Incorporé à 20 minutes de la fin à la place de Diego Costa, l’attaquant uruguayen a fait la différence sur son deuxième ballon touché. Récupérant le ballon à 25 mètres des buts, il a lancé idéalement Marcos Llorente. Et ce dernier n’a pas manqué l’offrande, marquant le quatrième but des siens. Auparavant, Diego Costa (9e), Angel Correa (47e) et le virtuose Joao Felix (65e) ont tous trouvé la faille, matérialisant la mainmise des Matelassiers dans cette partie.

1 - Luis Suárez se ha convertido en el primer jugador del Atlético de Madrid que marca y asiste en su debut con los rojiblancos en LaLiga en el siglo XXI. Impactante. pic.twitter.com/w2oGPfjuTf — OptaJose (@OptaJose) September 27, 2020

Un Suarez tout feu, tout flamme

Après avoir signé son "assist", « El Pistolero » a tout fait pour scorer lui-même. A la 76e minute, il a placé une frappe légèrement trop croisée. Puis à la 82e minute, il a cru obtenir un pénalty en s’écroulant dans la surface, mais l’arbitre du match est revenu. A force d’insister, l’ex-Blaugrana a fini par arriver à ses fins. A la 86e, la nouvelle star des Colchoneros a ouvert son compteur buts en plaçant une tête victorieuse au second poteau, sur un centre de Llorente. Ce dernier lui a donc rendu la pareille, ce qui rend ces premiers pas de Suarez encore plus mémorables.

Un premier but, puis un second dans les arrêts du jeu pour clôturer le festival des siens. Juste avant le coup de sifflet final, le buteur de la Celeste a fait mouche en deux temps. Une frappe sur le poteau du droit, puis une reprise du gauche dans la foulée, qui a fini au fond des filets.

Même si l’opposition en face était trop faible, Suarez réalise donc une entrée en matière idéale avec son nouveau club. Il lance cette nouvelle aventure en de la meilleure des façons, de quoi augurer un brillant parcours avec la bande à Simeone. Aussi brillant qu’avec le Barça ? Ce n’est que dans le temps que se dessinera la réponse.