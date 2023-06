Sifflé par le public, Galtier boude les célébrations de titre du PSG

Christophe Galtier n’avait pas du tout la tête aux célébrations, ce samedi soir au Parc des Princes.

L’équipe du PSG a reçu samedi soir son trophée d’Hexagoal, à la suite du dernier match de la saison qui l’a vu s’incliner face à Clermont à domicile (2-3). Les festivités du sacre se sont déroulées dans une ambiance pesante et pas uniquement à cause du drame qui touche le gardien remplaçant de l’équipe, Sergio Rico.

Galtier conspué par le Parc

Quelques minutes après la fin du match, le speaker du stade a accompagné le retour sur la pelouse de tous ceux qui ont participé au sacre national de l’équipe francilienne. Et les réactions des fidèles du Parc n’ont pas été les mêmes pour tous.

Si des joueurs comme Kylian Mbappé ou Warren Zaire-Emery ont été acclamés par l’assistance, Lionel Messi ou Hugo Ekitiké ont été, eux, conspués. Et un accueil tout aussi hostile a été réservé à l’entraineur Christophe Galtier.

Le technicien français dirigeait probablement son dernier match à la tête de l’équipe car son départ est fortement pressenti dans les prochains jours. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il ne gardera pas un très bon souvenir des adieux qui lui ont été réservés. D’ailleurs, devant cette atmosphère hostile, il a choisi de ne pas s’éterniser sur le terrain.

Henry peiné par le sort réservé à Galtier

Alors que le reste du staff technique a pu célébrer le titre avec les joueurs, « Galette » a filé directement au vestiaire. La tête basse et après avoir fait signe d’au revoir aux supporters, il a pénétré le couloir du Parc pour ensuite s’éclipser complètement à l’abri des regards et des caméras.

L’image de cet homme totalement isolé était triste. Présent aux commentaires d’Amazon Prime, l’ancien international français Thierry Henry a jugé que les fans parisiens ne se sont pas bien comportés envers leur coach. « Ce n’était pas le moment. Ce n’est pas cool », a-t-il déclaré, ajoutant ensuite « comprendre parfaitement » la réaction de Galtier.