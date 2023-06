Le PSG se sépare de Christophe Galtier

C'était dans l'air depuis quelques temps, le PSG a pris la décision de se séparer de Christophe Galtier à l'issue de la saison. Explications.

L'aventure de Christophe Galtier au PSG n'aura donc duré qu'un an. Arrivé à l'été en provenance de l'OGC Nice, l'entraîneur français disputera sa dernière rencontre à Paris lors de la réception de Clermont, ce samedi soir lors de la 38ème et dernière journée de Ligue 1. Son départ était dans l'air depuis quelques temps mais il fallait encore attendre la décision de l'émir qui a profité de son passage en France ces derniers jours pour acter, en interne, la séparation entre le club et son coach.

Galtier, un bilan très mitigé au PSG

Si la décision a donc été prise, elle n'est pas pour autant immédiate puisque Christophe Galtier sera encore sur le banc parisien pour la réception ce samedi de Clermont. Ce n'est qu'une fois la saison clôturée que les deux parties se sépareront. La recherche de son successeur, le 8ème déjà sous l'ère QSI, devrait s'accélérer dans les prochains jours après avoir été entamée il y a plusieurs semaines déjà. Preuve supplémentaire du caractère imminent de la séparation à venir.

Successeur de Mauricio Pochettino à la tête du club, Christophe Galtier ne sera pas parvenu à faire mieux que son prédécesseur. Au contraire, le PSG avait rarement si peu performé et le jeu proposé n'avait jamais semblé aussi terne depuis de longues années. L'ancien entraîneur lillois ajoute toutefois un deuxième titre de champion de France dans son armoire à trophées, le seul sacre parisien cette saison mais le 11ème de son histoire en championnat, record national.

Interrogé jeudi en conférence de presse, Christophe Galtier n'avait jamais paru si désemparé quant à la question de son avenir, lui qui a toujours prétendu avoir démontré qu'il méritait de rester une saison supplémentaire. Il avait, à cette occasion, évoqué pour la première fois son pire souvenir sur le banc parisien : « La double confrontation contre le Bayern. Après, il y a eu des matchs où on a été très bons. Mais je n'ai pas de match référence, le mieux c'est d'avoir été champion de France en ayant été leader de la première à la dernière journée. » Une maigre consolation qui n'a pas suffi aux dirigeants.