Séville - Julen Lopetegui craint toujours le Stade Rennais

Malgré la mauvaise forme actuelle des Bretons, l'entraîneur du FC Séville, adversaire de Rennes ce mardi soir, s'est montré méfiant face aux médias.

Une victoire en onze matches. Tel est le bilan peu glorieux du depuis son entrée en lice en Ligue des Champions. Avec seulement quatre points récoltés en deux mois et demi, le club breton est désormais bien loin de son début de saison tonitruant avec quinze points pris en huit journées. Bref, c'est la crise au Roazhon Park.

Défait sur sa pelouse, ce samedi, par Lens, Rennes s'est même enfoncé encore un peu plus dans celle-ci. "On va devoir lutter pour le maintien. On doit reconsidérer immédiatement les objectifs. C’est une grande alerte pour tout le monde, il faut être lucide, voir ce qu’il se passe sur le terrain. On n’est pas préparés mentalement pour vivre ce qu’on va vivre", déclarait même l'entraîneur Julien Stéphan après la défaite des Rouge et Noir, particulièrement alarmiste avant une semaine de Ligue des Champions.

"C'est une bonne équipe, l'une des meilleures équipes en "

Car si les Bretons ont besoin de refaire le plein de confiance, ils auront fort à faire pour y parvenir, ce mardi soir, face au . Derniers de leur groupe, les Rennais reçoivent des Andalous deuxièmes et déjà qualifiés. De quoi faire augmenter un petit peu les chances françaises ? Julen Lopetegui s'attend pour sa part à un gros match.

"Ils vont vouloir faire un bon match. Malgré les résultats qu'ils ont eus jusque-là en , c'est une bonne équipe, l'une des meilleures équipes en France la saison dernière. Ils ont recruté des joueurs intéressants l'été dernier", a ainsi expliqué l'entraîneur du FC Séville, en conférence de presse.

"Ils vont enregistrer des retours de joueurs importants par rapport au match aller. Nous nous attendons donc à un bon match de Ligue des champions face à un beau rival", a ensuite ajouté l'ancien du et de la Roja. Ce n'est pas la première fois que Julen Lopetegui se montre élogieux envers le Stade Rennais. Avant le match aller, il avait déjà fait des compliments à la formation tricolore face aux médias ibériques. Malheureusement, Rennes n'a pas été en mesure de lui donner raison par la suite...