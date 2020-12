Ligue des champions - Contre Basaksehir, le PSG doit finir le travail

Le PSG aborde la réception de Basaksehir avec une probabilité forte de se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais il faut finir le travail.

Il faudrait un cataclysme pour que le PSG ne se qualifie pas pour les huitièmes de finale de la . Mais tant que rien n'est fait, il faut rester prudent. Avant de recevoir Basaksehir, battu 2-0 à l'aller, Thomas Tuchel l'a rappelé en conférence de presse : "Ce parcours était très difficile. On va préparer ce match sérieusement et on ne va pas changer notre discours. On doit montrer notre qualité et préparer l'équipe pour gagner cette troisième finale après Leipzig et Manchester."

Les scénarios d'une qualification pour le PSG

L'entraîneur parisien n'est pas du genre à avoir la mémoire courte. Il y a quinze jours, son équipe était au bord de l'implosion. Mais voilà, depuis, il y a eu ces deux victoires contre Leipzig (1-0) et (3-1) qui ont permis au PSG de garder son destin en main pour la qualification.

Marquinhos et ses partenaires ont fait le plein de confiance la semaine dernière. Non seulement, ils ont fait chuter MU, mais ils ont aussi retrouvé le chemin de la victoire en , samedi à (3-1). Un succès aquis malgré un large turn-over, qui a permis à de nombreux cadres de souffler avant la Ligue des champions. Si Mbappé est entré en jeu et a inscrit son 100e but avec le PSG, Neymar, Verratti ou encore Kimpembe ont pu recharger les batteries. Marquinhos et Florenzi n'ont pas joué non plus.

L'article continue ci-dessous

"Le premier objectif est de gagner"

C'est donc avec un sentiment de fraîcheur, dans les jambes et dans les têtes, que Paris aborde ce rendez-vous contre Basaksehir. Le match de la confirmation où "le premier objectif est de gagner", dixit Thomas Tuchel. Il faut dire que c'est l'option la plus simple pour se qualifier, mais aussi pour terminer en tête du groupe. "On ne veut pas penser à autre chose, a précisé le coach. "Je veux qu'on montre le même respect pour l'adversaire que lors des derniers matches."

En cas de victoire face aux Turcs, déjà éliminés de toutes compétitions européennes, Paris serait assuré de la première place de la poule. Un détail qui peut avoir son importance pour la suite de la compétition, même si Tuchel préfère minimiser l'impact d'un tel scénario. "Si on termine premier, cela nous offrira la possibilité de jouer d'abord à l'extérieur puis le deuxième match à domicile. Mais un huitième de finale est un autre match. Ce sera serré, que l'on termine premier ou deuxième", a-t-il dit.

Quoi qu'il en soit, avant de penser aux huitièmes, le champion de doit déjà valider son ticket pour le tour suivant. Ce serait l'aboutissement d'une phase de poules laborieuse durant laquelle l'escouade francilienne n'est pas passée loin de la correctionnelle.