Setién : « Maradona aurait aussi aimé jouer ce genre de matches »

L’entraineur du Barça n’a pas voulu comparer Messi à Maradona, mais a déclaré qu’El Pibe del Oro aurait été excité par le match qui se profile mardi.

En 8es de finale de la Ligue des Champions, le Barça affronte mardi soir en Ligue des Champions. Un rendez-vous palpitant, mais qui est pimenté par la première visite de Lionel Messi à San Paolo. Là où Diego Maradona, son compatriote, a marqué l’histoire et signé ses plus beaux exploits en club.

En conférence de presse d’avant-match, Quique Setién a été appelé à s’exprimer à propos de l’ancien champion du monde argentin. « Je l’ai beaucoup apprécié, tout comme Cruyff ou les autres grands joueurs qui nous ont fait aimés ce sport », a-til confié.

« Personne n’a la régularité de Messi »

L’entraineur barcelonais estime que Maradona « aurait lui aussi aimé disputer ce genre de matches ». Avec les Partenopei, El Pibe Del Oro a connu des victoires en Coupe de l’Uefa, mais il n’est pas allé très loin dans l’épreuve du continent.

Enfin, et pour ce qui est de la comparaison avec la Pulga, l’ancien coach du Betis a brandi un joker et s’est contenté de louer uniquement sa star à lui : « Messi est un grand joueur de football, il se distingue depuis 15 ans à chaque match et c’est qui le rend différent des autres. Nous n'avons pas vu personne avec une avec une telle régularité ».